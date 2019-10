CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * V COMMISSIONE: « VERRANNO ASCOLTATI I PROMOTORI DELLA PETIZIONE CHE CHIEDE UN TRASPORTO TRA PERGINE E LA SCUOLA COMENIUS DI COGNOLA »

Quinta commissione, verranno ascoltati i promotori della petizione che chiede un trasporto pubblico tra Pergine e la scuola Comenius di Cognola.

La Quinta commissione, presieduta da Alessia Ambrosi della Lega, ascolterà in audizione i proponenti della petizione, firmata da 52 genitori, che chiede l’istituzione di un servizio di trasporto pubblico tra Pergine e la scuola Comenius di Cognola, istituto che offre una formazione bilingue.

Alessia Ambrosi, per approfondire i motivi di questa petizione che tocca la Quinta commissione perché riguarda la scuola, ha proposto di ascoltare i promotori per approfondire le motivazioni della richiesta che è stata consegnata, a fine agosto, al Presidente del Consiglio. Proposta che ha ottenuto quattro sì della Lega e 5 stelle e due astensioni Pd e Futura. Alex Marini (5 Stelle) ha chiesto anche l’audizione dell’Osservatorio sulla mobilità sostenibile, organismo, ha ricordato, previsto dalla legge e che dovrebbe occuparsi direttamente di temi come quello sollevati dalla petizione.

La Quinta commissione ha poi dato parere positivo, con 5 sì e l’astensione di Paolo Ghezzi di Futura, alla delibera dell’assessore Bisesti che ha introdotto modifiche al regolamento sull’organizzazione e la didattica sull’educazione degli adulti. Infine, via libera dai consiglieri che compongono la Quinta ad un incontro col presidente Fugatti sulla strategia dello sviluppo sostenibile della Pat e ad un approfondimento sulle azioni da mettere in campo per promuovere l’uso di fonti rinnovabili alternative a quelle fossili.