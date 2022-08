RAI 1 – “ LINEA VERDE TOUR “ * VAL GARDENA: « UN VIAGGIO TRA I LAGHI E LE ZONE SELVAGGE DELL’ALTO ADIGE (6/7) »

17.29 - venerdì 05 agosto 2022

Sarà un viaggio tra zone selvagge e laghi d’alta quota quello di Federico Quaranta per la puntata di Linea Verde Tour in onda sabato 6 agosto alle 12.25 su Rai 1. Protagonista l’Alto Adige, in particolare la Val Gardena, in cui si possono ammirare paesaggi tra i più belli del mondo. Federico Quaranta cercherà di capire il rapporto che gli abitanti della valle hanno con la natura.

Un rapporto strettissimo, di rispetto reciproco. Anche Giulia Capocchi cercherà di comprendere l’amore che gli uomini e le donne di questa valle hanno per la propria terra. E lo farà incontrando delle donne speciali: Lotte, che ha creato il roseto più alto d’Italia; Cornelia, che coltiva erbe biologiche nel suo maso e Varena, una campionessa di sci che mantiene viva la tradizione di una gara di cavalli. Ciò che emerge dalle storie di queste donne e di questi uomini che abitano in paesi di montagna, isolati dal caos delle città e dei grandi centri urbani, è una grande forma d’equilibrio, in cui si comprende come sia ancora possibile vivere a contatto e in comunicazione con l’ambiente che ci circonda.