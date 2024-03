CONFESERCENTI – TRENTINO * TRENTO – FIERA S. GIUSEPPE: PETERLANA, « UN’ESPERIENZA UNICA PER IMMERGERSI NEI PRODOTTI, COLORI E SAPORI DEL CAPOLUOGO (17/3) »

14.41 - giovedì 14 marzo 2024

Domenica 17 marzo la Fiera di San Giuseppe: Una tradizione che si rinnova a Trento dal 1900. Nel corso dei secoli molte cose sono cambiate, ma le fiere rimangono sempre un punto fermo di tradizione e identità. Quest’anno, la Fiera di San Giuseppe, che si svolgerà domenica 17 marzo nella cornice del centro storico di Trento, si rinnova con una varietà di eventi che celebrano la storia e la vitalità della città.

La Mostra dell’Agricoltura, quest’anno con la novità di Bio-Logica, presso gli spazi di Trento Fiere, l’esposizione di autoveicoli nuovi e d’epoca in Piazza Fiera, unite alle cinquecento imprese del commercio su area pubblica, offrono un’esperienza unica per immergersi nei prodotti, colori e sapori del capoluogo, riportando la città a misura di persona.

Il Comune di Trento riconosce l’importanza di questo evento non solo per l’immagine della città, ma anche per il sostegno alle imprese locali. Pertanto, ha mobilitato un considerevole numero di agenti della Polizia Municipale per garantire la sicurezza durante l’evento. Inoltre, è stata fornita un’ampia informazione sui parcheggi, con l’opportunità per gli studenti di mettere a disposizione i cortili delle loro scuole.

Secondo il Presidente ANVA, Fabio Moranduzzo, “la fiera ha subito cambiamenti nel corso del tempo, passando da pochi venditori a sfiorare gli ottocento posteggi nel corso del secolo scorso. Oggi, sebbene il numero di operatori sia diminuito, l’offerta e la qualità rimangono elevate, con una tendenza al ritorno verso negozi e mercati fisici rispetto al commercio online.” Massimiliano Peterlana, Vicepresidente di Confesercenti del Trentino, sottolinea che “l’accoglienza quest’anno sarà arricchita dall’esposizione di auto, moto e-bike moderne e d’epoca in Piazza Fiera, con un occhio attento alle novità del mercato elettrico. Il tutto grazie al patrocinio del Comune di Trento e alla collaborazione con ACI – Automobile Club Trento. Peterlana conclude affermando che “La Fiera di San Giuseppe vi aspetta nel cuore di Trento, offrendovi l’opportunità di essere protagonisti della storia e della tradizione della nostra città”.