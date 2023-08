APT ROVERETO (TN) * “MAGNALONGA ALTA VALLAGARINA 2023”: « 10 LE TAPPE ENOGASTRONOMICHE, PER ASSAPORARE VINI E PIATTI DEL TERRITORIO (3/9) »

16.24 - lunedì 28 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”. Domenica 3 settembre – 25^ edizione. Già da diversi mesi il comitato sta lavorando all’organizzazione della 25^ edizione de “La Magnalonga dell’Alta Vallagarina”, il consueto appuntamento enogastronomico di inizio settembre che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale e della tradizione enogastronomica della Vallagarina grazie ad un’attiva collaborazione con le aziende del territorio, le amministrazioni dei Comuni di Besenello, Calliano e Volano e gli oltre 200 volontari che ogni anno aderiscono con grande entusiasmo alla progettazione dell’evento.

Visto il successo dello scorso anno, viene confermato il doppio percorso: a piedi di 10 km (in gran parte sterrato e non adatto al transito di passeggini e carrozzine) e in bicicletta che include l’accompagnamento di due guide e si sviluppa su una distanza di 22 km. Entrambi si snodano lungo le strade di campagna immerse fra i vigneti e nei centri storici dei tre borghi coinvolti.

Durante tutto il tragitto 10 tappe enogastronomiche per assaporare i vini e i piatti del territorio: benvenuto con caffè, antipasto con frittura de “pesatele” (variante VEG: tortel di patate) con misticanza e noci accompagnati da vino Trentino DOC Muller Thurgau STIF 2022 della Cantina Vivallis, spiedino di mela, formaggi freschi con miele accompagnati da vino AVELL Trentino DOP Nosiola dell’Azienda Agricola Mattè, pasta fresca ai funghi misti di sottobosco con vino Vigneti delle Dolomiti rosato LABIOL 2021 della Cantina Maso Salengo, succo di sambuco, bocconcini di fesa di manzo (variante VEG: uova all’occhio di bue) con polenta e insalata di cavolo cappuccio accompagnati da vino Trentino DOC Marzemino 2022 di Cantina Salizzoni, limonata rinfrescante, carpaccio di frutta fresca con tortino al cioccolato guarnito con panna e cacao e vino Moscato Giallo A. FLUMEN di Cantina Aldeno, caffè della Caffetteria Bontadi e grappa di Giori Distillati. Il menu bike è proposto in modalità ridotta e comprende le seguenti portate con abbinamento vini comuni al percorso a piedi: caffè o thè di benvenuto, antipasto, secondo piatto, dolce, caffè e grappa ed, in aggiunta, un brindisi al Bicigrill di Nomi. Come di consueto, sarà inoltre disponibile un menu senza glutine certificato dall’A.I.C. Trentino, e per la prima volta, un’alternativa di menù vegetariano.

Lungo tutto il percorso tanti intrattenimenti teatrali e musicali a tema “Una valle, quattro elementi” e festa di chiusura al Parco Europa di Calliano con musica, vini locali e birra del Birrificio Plotegher. La partenza per il percorso a piedi sarà in forma scaglionata da Volano a partire dalle 9.30 fino alle 13.00. Fa eccezione il percorso bike per cui è prevista una partenza unica alle 10.30. Si raccomanda di lasciare la propria vettura a Volano dove saranno adibiti degli appositi parcheggi in zona industriale. Per il ritorno, durante il pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00 sarà attivo un bus navetta con partenze ogni 10 minuti circa davanti al Parco Europa di Calliano con arrivo diretto al parcheggio di Volano.

Nella serata di sabato 2 settembre sarà inoltre possibile partecipare a “La MagnaLonga Summer Party” presso il Parco Europa di Calliano, organizzato in collaborazione con i gruppi giovanili. La Freska di Calliano e MelaGodo di Volano, con musica e un’enoteca ricca di birre e vini di diversi produttori locali.

Alla conferenza stampa di presentazione a Casa Legàt a Volano, al tavolo dei relatori Francesco Mattè, presidente del Comitato Magnalonga, ha ringraziato i presenti e ha raccontato in breve le caratteristiche di questa venticinquesima edizione. 10 le tappe enogastronomiche dove si potranno

degustare i piatti tipici locali accompagnati dai vini delle cantine del territorio ed anche un menu senza glutine grazie alla collaborazione con l’A.I.C. del Trentino. A corredo, fra una tappa e l’altra, tanti intrattenimenti teatrali e musicali per adulti e bambini a tema “Una valle, quattro elementi”. Ad anticipare la domenica di festa, “La MagnaLonga Summer Party” organizzata dalle associazioni giovanili e in programma il sabato sera al Parco Europa di Calliano con musica e un’enoteca con birre e vini locali. Un ringraziamento speciale – ha detto ancora Mattè – va alle amministrazioni comunali coinvolte, all’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ai volontari, alle cantine e a tutti gli sponsor che hanno contribuito a sostenere la manifestazione.

I sindaci Maria Alessandra Furlini (Volano), Lorenzo Conci (Calliano) e Stephan Rigos assessore al turismo di Besenello hanno ribadito l’importanza di questa collaborazione che dura ormai da molti anni e che ha portato grandi soddisfazioni alle amministrazioni comunali ma anche alla popolazione locale. È positivo vedere un coinvolgimento sempre più alto di giovani all’interno dell’organizzazione dell’evento poiché è grazie a loro che un giorno questa iniziativa potrà continuare come da tradizione. Armando Beozzo, presidente di A.I.C. del Trentino, ha raccontato che il menu sarà disponibile anche in versione senza glutine e ha ringraziato il Comitato Organizzatore per questa sensibilità che non sempre viene garantita nel mondo degli eventi.

Giulio Prosser, presidente dell’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, ha ringraziato i sindaci e Francesco Mattè per la dedizione costante che dimostrano ogni giorno verso il territorio, una dedizione molto sentita appunto anche dall’Azienda per il Turismo. Il turista di oggi ricerca una combinazione di elementi culturali, naturalistici ed enogastronomici per la propria vacanza che siano lo specchio della realtà italiana ma soprattutto trentina e la Magnalonga traduce in pieno questa esigenza. L’Apt quest’anno ha fornito il proprio supporto non solo nella promozione dell’iniziativa ma anche nella raccolta delle prevendite.

Le prevendite dei biglietti saranno attive online fino a lunedì 28 agosto tramite il sito www.lamagnalonga.org, fino a mercoledì 30 agosto tramite bonifico bancario, fino a venerdì 1° settembre presso l’ufficio APT Rovereto (corso Rosmini 21) o sabato 2 settembre dalle 17.00 alla festa. I biglietti potranno essere acquistati anche il giorno della manifestazione a prezzo intero. Per informazioni è possibile contattare l’Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo: 0464 430363 info@visitrovereto.it.

L’evento è organizzato dal Comitato Magnalonga in collaborazione con le amministrazioni comunali di Besenello, Calliano e Volano, l’Assessorato al Turismo della Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo, la Comunità della Vallagarina, FIAB Trento, A.I.C. del Trentino, i volontari, le cantine e i birrifici locali e tutti gli sponsor che hanno contribuito a sostenere la manifestazione. Infine, si ringrazia per il sostegno la Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra e Alta Vallagarina.