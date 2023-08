COORDINAMENTO AMBIENTE ALTO GARDA E LEDRO (TN) * ARCO – “EX-ARGENTINA“: « SORPRENDENTI LE AFFERMAZIONI DELL’ASSESSORE CATTOI »

15.19 - lunedì 28 agosto 2023

Le sorprendenti affermazioni dell’assessore Cattoi. Sono veramente sorprendenti le affermazioni dell’assessore Cattoi che replica al nostro comunicato riguardo alla ripianificazione del compendio ex-Argentina. Dice che solo ora passati oltre due anni dalla sentenza della Cassazione stanno leggendo le carte del processo per farsi un’idea degli illeciti accertati. Alla buon’ora! Però nel frattempo la giunta comunale approva un accordo urbanistico che concede all’imprenditore altri 6.500 mc.

Questa è una volumetria in più rispetto a quella che concedeva il piano attuativo scaduto. Infatti contrariamente a quanto afferma l’assessore la volumetria dell’edificio ex-Calvario pari a 3.600 mc era già conteggiata nella volumetria complessiva dell’ex-sanatorio e quindi non va scomputata dalla nuova volumetria concessa. In altre parole la volumetria totale preesistente dell’intero complesso era mc 21.279 (compresa quella dell’ex-Calvario). La volumetria residenziale autorizzata era 15.960. Quella abusiva accertata dal tribunale 4.883 mc. per un totale 20.843 mc residenziali effettivamente realizzati e venduti.

Pertanto al più all’imprenditore semmai è dovuta la differenza ovvero 436 mc non già 6.500 mc. Davvero un bel regalo a fronte dei modesti costi della demolizione dell’edificio pericolante e della realizzazione di un marciapiede di 40 metri.

*

Ass.WWF del Trentino

Comitato Salvaguardia Olivaia

Comitato Sviluppo Sostenibile

Ass. SOS Altissimo

Salvaguardia Area Lago

Ass. Ledro Inselberg

Aderenti al Coordinamento Ambiente Alto Garda e Ledro