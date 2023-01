CONFCOOPERATIVE * BENEDETTO XVI: GARDINI, « CI ASSOCIAMO AL DOLORE DI PAPA FRANCESCO, RATZINGER RICONOBBE IL RUOLO DELLA COOPERAZIONE NELL’ENCICLICA “CARITAS IN VERITATE“ »

15.16 - giovedì 5 gennaio 2023

Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative. Benedetto XVI «Lo ricordiamo come pontefice estimatore del ruolo della cooperazione. Ci associamo al dolore della Chiesa, di Papa Francesco e dei fedeli nel mondo». «Ricordiamo Papa Benedetto XVI come un papa profondo estimatore del ruolo e della funzione sociale ed economica della cooperazione tanto che nella sua enciclica “Caritas in Veritate”definiva la cooperazione, in tante delle sue articolazioni (sociale, credito, agricola e consumo) come un’esperienza concreta di economia eticamente orientata alla luce del Magistero della Chiesa». Così Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative esprime il suo cordoglio per la scomparsa del papa emerito Benedetto XVI associandosi al dolore della Chiesa, di Papa Francesco e dei fedeli nel mondo.