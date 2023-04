CMST – COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * OSSERVATORIO BYPASS: “ IL CONFRONTO SIA PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE E VIBRAZIONI, CON NATURA POLITICA E NON SOLO TECNICA “

20.58 - domenica 30 aprile 2023

Da organi di stampa apprendiamo che l’Osservatorio per l’Ambiente e la Sicurezza del lavoro, che si è riunita per la prima volta il 21 aprile scorso, intende organizzare un convegno sulle vibrazioni che verranno prodotte in fase di cantierizzazione e di futuro esercizio della circonvallazione di Trento – lotto 3A.

Il CMST “ing. Alberto Baccega” ovviamente non puo’ che prendere atto di questa iniziativa tecnica, decisa nelle more dell’incontro già programmato per il prossimo 15 maggio con lo stesso Osservatorio.

Il CMST “ing. Alberto Baccega” ritiene importante precisare che il confronto con l’Osservatorio, sulle domande e sui temi contenuti nel Dossier sui rischi connessi al trasporto delle merci pericolose, al rumore e alle vibrazioni, dovrà avere una natura politica e non solo tecnica.

La valutazione di tali rischi in fase progettuale e realizzativa è di primaria importanza per la salute e la sicurezza dei cittadini residenti a Trento Nord, nelle aree interessate dal tracciato previsto dal PFTE elaborato da RFI ITALFERR e dei lavoratori che saranno coinvolti nella sua realizzazione.

Attualmente non è stato ancora reso pubblico il progetto esecutivo dell’opera da parte del Consorzio Tridentum (Capofila Webuid) e come verranno eliminate e risolte le criticità delle n. 266 prescrizioni/raccomandazioni evidenziate dall’ordinanza n. 3 della Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi.

Il CMST ritiene che il quadro di incertezze che deriva da una procedura accelerata della progettazione e della partecipazione popolare nel Dibattito Pubblico già svolto e la mancata definizione delle prescrizioni, debba avere come conseguenza logica e responsabile una richiesta di moratoria alla Comunità Europea dei temi di consegna di due anni, cioè dal giugno 2026 al 2028.

Tale decisione consentirebbe di effettuare un project rewiew, per migliorare il tracciato e ridefinizione dei contenuti da parte delle ditte aggiudicatrici dell’opera e RFI ITALFERR.

Il CMST ritiene opportuno precisare che oltre alla proposta dei cosiddetti “cameroni” avanzata dal Comune di Trento nel corso del Dibattito Pubblico, esiste una alternativa progettuale del Il CMST Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega” che propone di modificare il tracciato più a nord, evitando il centro abitato di Trento Nord e le interferenze con le aree ex SLOI e ex CARBOCHIMICA, nonché la eliminazione dei rischi del trasporto delle merci pericolose, rumore e vibrazioni nei ricettori del centro abitato di Trento Nord.

*

I Portavoce

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

CMST

Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “Ing. Alberto Baccega”