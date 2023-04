FEDERCOOP TRENTINO * ANIMALISTI A CASA PRESIDENTE FUGATTI: SIMONI, “ L’INIZIATIVA INCIVILE DI OGGI LEDE LA SFERA PRIVATA “

20.47 - domenica 30 aprile 2023

La cooperazione trentina esprime tutta la sua solidarietà al presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti per la manifestazione di oggi davanti alla sua abitazione.

“Comunque la si pensi, il normale dibattito democratico deve svolgersi in maniera civile entro il perimetro delle istituzioni che gli amministratori rappresentano.

L’iniziativa di oggi, incivile e non giustificabile a prescindere dai contenuti della protesta , lede la sacrosanta sfera privata che il presidente Fugatti – così come ogni pubblico amministratore – ha diritto venga tutelata, per sè e i suoi familiari”, ha affermato il presidente della Federazione Roberto Simoni