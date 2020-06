VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * HOTEL BRIONE:  « INTERVENTO PER INCENDIO ALL’ULTIMO PIANO, APPARTAMENTO DEL GESTORE »

Alle ore 16.30 di oggi, mercoledì 17 giugno il corpo di Riva d/G è stato allertato per un incendio che stava interessando l’ultimo piano (terzo piano – appartamento del gestore) dell’Hotel Brione in v.le Rovereto a Riva del Garda.

Sul posto si sono portati subito 15 vigili del fuoco con due autobotti e un mezzo di supporto. Dal corpo di Arco giungeva in supporto l’autosacala e il carro aria distrettuali con 4 vigili.

Le fiamme sono divampate dalla cucina dell’appartamento del gestore. All’interno dell’appartamento al momento dell’incendio non era presente nessuno. La struttura alberghiera, oggi, era ancora chiusa.

Da subito si è provveduto a staccare la corrente dello stabile ed a raffreddare con una lancia i locali facendo entrare il getto da una finestra posta sul retro.

Un’altra squadra, poco dopo è entrata dalla porta d’ingresso ed ha proceduto allo spegnimento delle fiamme ed a completare l’evacuazione dei fumi.

Il brusco raffreddamento ha portato allo sfondellamento delle pignatte in laterizio del solaio di copertura.

In questo momento sono in corso le operazioni di smassamento e di rimozione dei detriti per consegnare i locali in sicurezza.

Le operazioni sono state coordinate dai capisquadra e dal comandante Graziano Boroni.

Sul posto era presente il sindaco Mosaner, la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato.

Per i rilievi di rito sono giunti da Trento gli ufficiali del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento

La viabilità è stata regolata dalla polizia locale.

Con altra mail vi invieremo materiale video e fotografico.

