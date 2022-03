RETE 4 – “ SPECIALE DIARIO DI GUERRA “: « IN DIRETTA IL DISCORSO DEL PRESIDENTE UCRAINO ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON MONTECITORIO, IL 22 MARZO DALLE 10.50 »

14.42 - lunedì 21 marzo 2022

Domani, martedì 22 marzo, dalle ore 10.50, su Retequattro, andrà in onda “Speciale Diario di guerra”, a cura del Tg4, per seguire in tempo reale le parole del premier ucraino Volodymyr Zelensky, in videocollegamento con il Parlamento italiano in seduta comune a Montecitorio.

Nel corso dello speciale, Federico Gatti, con il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, con la direttrice di Aspenia Marta Dassù e con Toni Capuozzo commenterà la seduta e analizzerà gli ultimi aggiornamenti sul conflitto in corso tra Russia e Ucraina.