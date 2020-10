RAI 1 – “ CHI L’HA VISTO? “ * PUNTATA DEL 7 OTTOBRE 2020, « LA STORIA DI LUIGI CELENTANO, CONOSCIUTO COME “GIGINO WIFI” » ( RIVEDI / REPLAY / REPLICA )

Chi l’ha visto? St 2020/21 – Puntata del 07/10/2020. “È lui, lo avete trovato!”, esclama così la mamma di Luigi Celentano, conosciuto come “Gigino Wifi”. Il ragazzo era scomparso da Meta di Sorrento di notte, dopo aver detto di essere seguito e di avere paura. Una storia misteriosa che potrebbe avere un lieto fine: infatti la madre ha riconosciuto il figlio in una delle foto segnalate dai telespettatori. In studio anche la sorella di Rina Pennetti, scomparsa dopo essere entrata in un negozio di parrucchiera. Di lei è rimasta solo la borsa ritrovata per terra con tutti i suoi oggetti, compresi i documenti. E poi naturalmente gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

