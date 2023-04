CONFCOMMERCIO TRENTINO * “DIGITAL EVANGELIST”: « MARCO CAMISANI CALZOLARI SARÀ IL PROTAGONISTA DI DUE INCONTRI, A TRENTO – VIA SOLTERI (27/4 ORE 14.00 E 20.00) »

12.14 - mercoledì 19 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Marco Camisani Calzolari a Trento per Confcommercio Trentino. Doppio appuntamento per il “digital evangelist”: a dialogo sul futuro della tecnologia e dell’economia. Giovedì 27 aprile 2023 Marco Camisani Calzolari sarà a Trento per un doppio appuntamento ospite di Confcommercio Trentino. Con più di trent’anni di esperienza nel mondo digitale, della cybersicurezza, del marketing e della comunicazione digitale, Camisani Calzolari sarà il protagonista di due incontri: il primo dedicato alla sicurezza informatica per le imprese, mentre il secondo offrirà spunti di riflessione sul futuro del mondo digitale, all’interno dei “Dialoghi di Confcommercio”, il format che l’associazione ha lanciato per proporre stimoli e suggestioni per il Trentino del futuro.

“La sicurezza informatica per le PMI e microimprese”

Giovedì 27 aprile 2023 – ore 14, Auditorium Seac, via Solteri 74 Trento

La consapevolezza e l’informazione sono le prime armi per difendersi dagli attacchi informatici ai danni della propria azienda e personali. Confcommercio Trentino, in collaborazione con Be Innova, azienda del gruppo Seac, offre ai partecipanti un dialogo tra esperti di sicurezza e informatica per fornire preziosi suggerimenti sull’atteggiamento e sulle attività da intraprendere per difendersi da pericolose – e potenzialmente molto costose – violazioni della propria rete aziendale, dei propri profili e altri strumenti digitali.

I dialoghi di Confcommercio Trentino: “Il metaverso non esiste: opportunità della realtà aumentata e della realtà virtuale per le aziende”

Giovedì 27 aprile 2023 – ore 20, Auditorium Seac, via Solteri 74 Trento

Dopo Oscar Farinetti, i dialoghi di Confcommercio affrontano il tema della realtà del metaverso: un appassionato dibattito tra scettici e favorevoli, tra apocalittici e integrati, per capire quanto delle nuove tecnologie sarà davvero utile allo sviluppo della nostra società e della nostra economia. Camisani Calzolari dialogherà con Alessandro Garofalo e con il pubblico in sala spiegando le ragioni per cui il metaverso non esiste.

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti con ingresso preferenziale, qualora fosse raggiunto il limite di posti disponibili, per gli associati di Confcommercio Trentino. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unione.tn.it

Marco Camisani Calzolari lavora nel mondo digitale da 30 anni. Insegna Comunicazione all’Università (membro del board del Global Online MBA e titolare della cattedra in Digital Communication) ed è autore di diversi saggi sul marketing e la comunicazione digitale.

È consulente di comunicazione per diverse aziende ed è un pioniere del settore dal 1995. Ha fondato lui stesso diverse aziende e dagli anni 90 divulga cultura digitale attraverso i mass media.

Nel 2017 approda a Striscia la notizia come consulente digitale, parlando di temi legati al mondo della tecnologia, dei social network, dei videogiochi e dell’innovazione.