COMUNE TRENTO * CIRCONVALLAZIONE FERROVIARIA: « CUMULI MATERIALE EX SCALO FILZI, SARANNO CONFERITI NEI SITI DI RECUPERO »

13.44 - lunedì 2 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circonvallazione ferroviaria, via allo spostamento dei cumuli di materiale. Sulla base della caratterizzazione, i vari materiali oggi depositati nell’area dell’ex scalo Filzi saranno conferiti nei siti di recupero.

Continuano le attività propedeutiche ai lavori per la realizzazione della Circonvallazione ferroviaria di Trento: dopo aver acquisito le necessarie autorizzazioni, inizieranno in questi giorni i conferimenti nei siti di recupero dei materiali derivanti dalle attività di scavo per la bonifica bellica e dai lavori necessari per lo spostamento del binario della Trento – Malè. I conferimenti avverranno sulla base delle caratterizzazioni eseguite sui materiali depositati nell’area dell’ex Scalo Filzi.

I trasporti saranno gestiti dal Consorzio Tridentum, incaricato della progettazione esecutiva e della realizzazione dell’opera, con fasce orarie concordate in ottemperanza al Protocollo Cantieri siglato dal Comune di Trento e dalla Provincia autonoma con Rete Ferroviaria Italiana.