COMUNE DI TRENTO * RACCOLTA RIFIUTI: « AUTOCOMPATTATORE – SPAZZATRICE – FURGONI A EMISSIONI ZERO, DOLOMITI AMBIENTE PRESENTA I NUOVI VEICOLI ELETTRICI »

13.32 - martedì 19 marzo 2024

Dolomiti Ambiente presenta i nuovi veicoli elettrici.Autocompattatore, spazzatrice e furgoni a emissioni zero. Nuovi mezzi elettrici dedicati al servizio di raccolta rifiuti e pulizia strade hanno fatto il loro debutto per le strade di Trento. Dolomiti Ambiente presenta oggi in piazza Duomo i suoi nuovi veicoli elettrici, che vanno ad aggiungersi a una flotta aziendale che conta già una buona percentuale di mezzi con alimentazione completamente elettrica.

Il progetto di mobilità elettrica di Dolomiti Ambiente fa parte di una più ampia strategia di sostenibilità ambientale, che prevede l’utilizzo di mezzi innovativi e silenziosi in grado di garantire un servizio di qualità e di rispettare la salute dei cittadini e dei lavoratori. Grazie ai motori elettrici, ricaricati da energia 100% rinnovabile certificata proveniente dal Gruppo Dolomiti Energia, tutti i cittadini potranno respirare aria più pulita, in una città più silenziosa e tranquilla a tutte le ore del giorno.

I veicoli elettrici, oltre a rendere più sostenibili i percorsi giornalieri, portano con sè anche un cambiamento negli stili di guida: garantiscono infatti un maggior benessere per gli operatori, grazie alle minori vibrazioni e sollecitazioni per l’autista.

Inoltre il nuovo auto-compattatore ha un equipaggiamento ad alto tasso tecnologico e offre per primo in Italia nuovi parametri di sicurezza: fra i più innovativi un nuovo sistema di video analisi basato su principi di intelligenza artificiale applicata alla sicurezza sul lavoro, in grado di riconoscere le persone che non indossano la divisa aziendale Dolomiti Ambiente in modo da bloccare l’accensione del mezzo.

Anche le spazzatrici elettriche hanno altissimi standard di comfort e sicurezza e, soprattutto durante le soste in centro storico, saranno molto poco impattanti, in quanto di dimensioni ridotte, silenziosi e a emissioni zero. Ricaricano rapidamente, sono più manovrabili alle basse velocità e sono in parte costruite con materiali ecocompatibili.

“Dolomiti Ambiente è tra le prime società di igiene urbana in Italia ad avere autocompattatori, spazzatrici, furgoni e scarrabili a motore elettrico di proprietà” – spiega Andrea Miorandi, Amministratore Delegato di Dolomiti Ambiente – “Un investimento importante che dà concretezza e significato a valori come la sicurezza, la sostenibilità sociale e ambientale alla base della strategia di sviluppo del Gruppo Dolomiti energia di cui facciamo parte. Si tratta di un contributo che Dolomiti Ambiente offre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione provinciali e nazionali”.