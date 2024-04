APT GARDA DOLOMITI (TN) * “AQUAVITA“: RIGATTI, « L’HOSPITALITY CLUB DI COMANO TERME PORTERÀ PRESENZE TURISTICHE E OPPORTUNITÀ LAVORATIVE »

15.49 - mercoledì 17 aprile 2024

Nasce Aquavita, l’hospitality club di Comano Terme. Il nuovo progetto è il risultato della sinergia tra APT Garda Dolomiti, Trentino Marketing – Area ATA, Terme di Comano e operatori turistici per un nuovo patto di destinazione che porti alla ripresa complessiva del settore turistico-termale.

È stato presentato oggi, mercoledì 17 Aprile, il nuovo progetto nato dalla collaborazione fra Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., Trentino Marketing – Area ATA e le Terme di Comano per dare impulso al prodotto turistico di Comano Terme.

Si chiama Aquavita, ed è il nuovo hospitality club frutto di un patto di destinazione che punta alla ripresa complessiva del settore turistico-termale sul territorio.

Alla conferenza stampa odierna, svoltasi presso il Grand Hotel Terme di Comano, hanno partecipato, tra gli altri: il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Direttore Responsabile delle Terme di Comano Alessandro Bazzanella, il Consigliere Delegato delle Terme di Comano Elena Andreolli, la responsabile Area ATA & Destination Development di Trentino Marketing Giulia Dalla Palma, la Presidente dell’Associazione Albergatori di Comano Terme-Valli Giudicarie e rappresentante in giunta ASAT Tanja Guetti, il consulente David Raccanello di Kohl&Partner e diversi operatori turistici dell’area di Comano.

“È un grande piacere presentare Aquavita: la nascita di questo hospitality club rappresenta appieno il nostro modus operandi, ossia la costruzione di progetti di concerto con gli operatori e gli stakeholder territoriali – ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti -. Possiamo definire Aquavita un vero e proprio patto di destinazione, con una forte unità d’intenti e la volontà di riportare l’area di Comano tra le più importanti località termali italiane e dell’arco alpino. Sono sicuro che questo nuovo progetto porterà a breve i suoi primi frutti, in termini di presenze turistiche, di indotto economico e nuove opportunità lavorative.”

“Per il progetto Aquavita ci troviamo all’interno dell’ATA Garda, che si occupa – come le altre ATA – di sviluppo turistico utilizzando una parte della tassa di soggiorno. In quest’ottica, circa un anno e mezzo fa l’APT Garda Dolomiti ci ha coinvolti per far crescere ancora di più il legame tra le strutture ricettive e l’offerta termale della località. Siamo davvero felici di essere qui oggi e vedere la nascita concreta del progetto per una destinazione che merita” – ha aggiunto la responsabile Area ATA & Destination Development di Trentino Marketing Giulia Dalla Palma.

Con la collaborazione delle Terme di Comano ed un gruppo di rappresentanti delle categorie economiche del territorio di Comano, il lavoro di concerto è stato guidato da Kohl&Partners, studio di consulenza turistica che aveva già accompagnato la località nella definizione del “Piano di Concetto Turistico Comano Terme 2030”. A tal proposito durante la conferenza stampa, David Raccanello di Kohl&Partner ha sottolineato come, oltre al prodotto termale, sia “il patrimonio umano una delle competenze chiave del territorio. La cooperazione tra gli operatori e la voglia di lavorare insieme è presente nel loro DNA, con un insieme di criteri e desideri condivisi per posizionarsi correttamente sul mercato.”

“Per le Terme di Comano il progetto Aquavita è sicuramente simbolo di innovazione territoriale che parte dall’idea di ‘fare rete’. Per noi è fondamentale stare al passo con i tempi perché il termalismo è il prodotto che porta più indotto sul territorio e nei prossimi anni sappiamo che l’elemento ‘salute’ avrà una crescita maggiore, insieme a mobilità ed energia. È quindi compito delle Terme di Comano darsi un nuovo posizionamento, sul quale stiamo lavorando in sinergia con l’APT e ATA, che non può prescindere dal territorio, offrendo una piattaforma di esperienze da vivere in una zona ricca come la nostra e da cui trarre grandi benefici” – ha dichiarato il Consigliere Delegato delle Terme di Comano Elena Andreolli.

Durante il 2023 infatti sono stati organizzati diversi workshop per definire un protocollo di intenti, impegni e vantaggi volti a:

avere una piattaforma di dialogo costante tra operatori del territorio, azienda termale e APT, per condividere linee di azione e cogliere sfide e opportunità per far crescere il territorio;

focalizzarsi sulla crescita economica della destinazione;

definire i modi per rafforzare la commercializzazione del prodotto Comano Terme;

determinare un’offerta termale attrattiva per sfruttare attivamente la sinergia positiva con le Terme di Comano;

presentare un pacchetto di proposte “extra-terme” per i clienti termali del futuro.

Tra i benefit riservati alle strutture aderenti sono previsti sconti sul prodotto terme, formazione professionale, photoshooting personalizzati, campagne marketing e materiale promozionale, con il supporto costante da parte di APT Garda Dolomiti.

L’hospitality club lavorerà ad esclusivo vantaggio degli aderenti, attivando iniziative commerciali e promozionali, ma sarà centrale anche l’assistenza e l’affiancamento all’operatore sui temi più strategici e la garanzia di qualità dell’informazione e del servizio nei confronti dei suoi ospiti.

Numerosi vantaggi sono poi previsti per gli ospiti che prenoteranno una delle 18 strutture aderenti al club Aquavita, tutte alla migliore tariffa prenotabile online, e che desiderano trovare un equilibrio fisico e mentale, dai pacchetti soggiorno alle diverse experience per scoprire il territorio, come evidenziato dal Direttore Responsabile delle Terme di Comano Alessandro Bazzanella: “Era fondamentale costituire un gruppo di operatori convinti di rilanciare l’offerta termale. Il club ha lo scopo di rendere questo prodotto sempre più di qualità e in questa direzione abbiamo perciò progettato tre pacchetti in esclusiva che possono promuovere i soli aderenti al progetto: quello dedicato ai soggiorni brevi con un percorso termale dedicato, quello per gli ospiti sportivi e infine quello legato all’acqua termale con percorsi terapeutici e di wellness.”

“Noi operatori siamo molto contenti della nascita del progetto Aquavita, perché crediamo nell’efficacia della nostra acqua termale e nella bellezza del territorio patrimonio UNESCO. La nostra destinazione ha una ricchezza inestimabile, riconosciuta anche dai nostri ospiti, provenienti sempre più dall’estero. Sono convinta del successo che avrà questa iniziativa grazie agli operatori che ci credono, all’area ATA di Trentino Marketing, all’APT e alle Terme di Comano” – ha concluso la Presidente dell’Associazione Albergatori di Comano Terme-Valli Giudicarie, rappresentante in giunta ASAT e titolare dell’Hotel Posta Tanja Guetti.