CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * “AUDIPOP“: « LA STAGIONE PROSEGUE CON LA COMICITÀ DI ALE E FRANZ (23/1 – 20.30) »

11.58 - venerdì 19 gennaio 2024

La Stagione dell’AudiPop prosegue con l’irresistibile comicità di ALE e FRANZ ed il loro “Comincium”. Il celebre duo comico sarà in scena per due giorni con uno spettacolo scoppiettante, leggero e divertente, fatto di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena. Martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, ore 20.30 – Auditorium S. Chiara di Trento.

Secondo appuntamento con la Stagione dell’AudiPop curata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento, una serie di quattro spettacoli per tutta la famiglia all’insegna della grande comicità, del teatro e del divertimento.

Dopo il successo fatto registrare con il primo spettacolo che ha visto in scena Massimo Ghini e Paolo Ruffini con Quasi Amici, il palco dell’Auditorium S. Chiara di Trento è pronto ad ospitare una due giorni all’insegna della grande comicità con ALE e FRANZ.

Il celebre duo composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa sarà in scena a Trento martedì 23 e mercoledì 24 gennaio (ore 20.30) con Comincium – la commedia, uno spettacolo scoppiettante e leggero, tutto da ridere, per la regia di Alberto Ferrari. Una produzione Enfi Teatro – Il Parioli.

Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, Comincium vedrà in scena insieme ad Ale e Franz anche Rossana Carretto e Raffaella Spina.

«Due uomini di mezza età. L’incontro casuale in un parco. I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. Questa emozione che non invecchia mai.

La più libera, la più vera, la più profonda delle passioni. Il sentimento, per eccellenza, quello da vivere senza limiti o barriere, di alcun tipo. – spiegano gli autori presentando lo spettacolo – L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola!

Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai! Però… Quando dai bei discorsi si passa alla realtà, le cose cambiano…e non poco».

Comincium è un evolversi di eventi e situazioni che si susseguono, costruendo certezze e ribaltandone un attimo dopo, togliendo ogni punto di riferimento agli spettatori e ai protagonisti in scena.

Sul palco Ale e Franz, accompagnati da Rossana Carretto e Raffaella Spina, sono artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi di scena e reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio.

Uno spettacolo scoppiettante, leggero e divertente perché, di ridere, non ci stanca mai… proprio come di amare.

Prossimi appuntamenti

La programmazione dell’AudiPop torna il 27 e 28 febbraio con Ettore Bassi, che sarà in scena con una commedia ‘gialla’ senza tempo come Trappola per topi di Agatha Christie, mentre il 19 e 20 marzo toccherà a Chiara Francini e al suo racconto tra musica e vicende personali dal titolo Forte e Chiara.

