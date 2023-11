COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * LONA LASES: « IL 28/11 DIBATTITO PUBBLICO CON PREFETTO E COMMISSARIO COMUNE (ORE 20.00) »

11.38 - venerdì 24 novembre 2023

Martedì 28 novembre p.v. alle ore 20.00 si terrà presso il Teatro comunale di Lona-Lases un dibattito pubblico organizzato dal Commissario del Governo e dal Commissario straordinario del Comune con la partecipazione di Dirigenti della Provincia autonoma di Trento e di un Vice Prefetto, proveniente da Roma, esperto in commissariamenti per infiltrazioni mafiose che avrà come oggetto: “Infiltrazioni mafiose – Analisi e difesa del territorio per un futuro libero e democratico”.

Nella circostanza verranno affrontate tutte le tematiche concernenti il dannoso fenomeno delle infiltrazioni mafiose con particolare riferimento alla realtà locale, anche alla luce delle recenti risultanze processuali che, seppur parziali, essendo allo stato di primo grado di giudizio, hanno messo in luce in maniera analitica l’azione criminale della compagine mafiosa che ha infiltrato quel territorio.

L’auspicio degli organizzatori è che l’incontro veda l’ampia partecipazione della popolazione di Lona Lases affinché sia garantito per il futuro un contesto territoriale sicuro, libero e democratico, anche in vista delle elezioni amministrative previste per il prossimo anno.