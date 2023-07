CONSORZIO COMUNI TRENTINI * PASSAPORTI – SPORTELLI TERRITORIALI: GIANMOENA, « IN 21 GIORNI 1.200 PRENOTAZIONI, INIZIATIVA DI SUCCESSO GRAZIE AL QUESTORE »

16.32 - mercoledì 5 luglio 2023



Passaporti. Gianmoena: grazie al Questore per un’iniziativa di successo. In tre settimane più di 1.200 le prenotazioni al numero 0461-980493 del Consorzio dei Comuni Trentini.

Raddoppia il personale della Questura di Trento negli sportelli territoriali passaporti messi a disposizione dai Comuni trentini. “E’ la conferma – afferma il Presidente dei Comuni Trentini, Paride Gianmoena – della validità dell’iniziativa partita lo scorso 13 giugno ed elaborata congiuntamente, con uno specifico Protocollo, dal Consorzio dei Comuni Trentini e dalla Questura di Trento.

Un successo – aggiunge – avvalorato dai numeri e, per il quale, va ringraziato il Questore di Trento, Maurizio Improta, fautore di un’iniziativa unica in Italia e tempestivo nel cogliere l’opportunità di ampliare un servizio che va a tutto vantaggio dei cittadini”. E anche il Questore commenta soddisfatto l’iniziativa: “Contento di essere vicino ai cittadini trentini, sulla scia del nostro motto “ESSERCI SEMPRE”.

Lo scorso 1° giugno, alla firma del Protocollo, il Presidente Gianmoena e il Questore Improta avevano già specificato che l’iniziativa sarebbe stata messa ulteriormente a punto in base alle richieste e dopo un periodo definito sperimentale. Adesso, puntuale, è arrivata la decisione di raddoppiare il personale della Questura di Trento e crescono anche gli appuntamenti che passano da 72 a 85 al giorno, a dimostrazione del grande apprezzamento per la disponibilità di un canale aggiuntivo, rispetto a quelli già esistenti, che coinvolge ben 98 Comuni su 166, assicurando la possibilità ai cittadini di richiesta e ritiro del passaporto. Il Protocollo era stato stilato per fare fronte all’emergenza che si era creata nei mesi scorsi, con un aumento della richiesta di procedure per il rilascio e il rinnovo dei passaporti.

Una richiesta, di fatto, quadruplicata rispetto al periodo pre- pandemico e dovuta, anche, alla necessità del passaporto per recarsi in Gran Bretagna, in seguito alla Brexit. In questi giorni il numero di telefono “0461-980493”, dedicato e approntato presso il Consorzio dei Comuni, ha raccolto 1.269 prenotazioni. Un numero importante che sottolinea la bontà del lavoro svolto. Le prenotazioni ancora disponibili sono 3mila385 e coprono un periodo che arriva al 30 giugno del 2024. Gli sportelli territoriali sono stati istituiti presso i Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, Malé, Pinzolo, Moena e Borgo Valsugana e sono attivi con una cadenza di 5 settimane in base ad un calendario ben definito. A partire dal 35° giorno successivo alla presentazione dell’istanza i cittadini, residenti o domiciliati nell’ambito territoriale, possono recarsi presso lo sportello di riferimento per il ritiro del passaporto richiesto.

Nel dettaglio il servizio, curato nell’organizzazione dall’Area Formazione del Consorzio dei Comuni Trentini, è iniziato il 13 giugno scorso presso la sede della Comunità di Primiero, Primiero San Martino di Castrozza, frazione Tonadico.

Appuntamenti finora svolti:

Martedì 13 Giugno 2023 presso la sede della Comunità di Primiero, Primiero San Martino di Castrozza, fraz. Tonadico

Martedì 20 Giugno presso la sede della Comunità della Val di Sole, Malé

Martedì 27 Giugno presso la sede del Comune di Pinzolo

Martedì 4 Luglio, presso il Comune di Moena

Prossimo appuntamento a breve:

Martedì 11 Luglio, presso la Comunità Bassa Valsugana e Tesino, Borgo Valsugana