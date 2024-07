ACGM – ANTITRUST * OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE / TN-AA: «CRISTOFORETTI-CPL CONCORDIA/CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA – INOTTEMPERANZA»

direttamente interventi di miglioramento dell’efficienza energetica che comportino il rilascio da parte del GSE, di TEE corrispondenti ai risparmi conseguiti, o avvalendosi di TEE offerti sul

mercato dagli altri soggetti cui tali titoli possono essere rilasciati (cd. “soggetti volontari”)8.

14. Sebbene, in via generale, le ESCo operino su un mercato che, anche in ragione del quadro

normativo armonizzato a livello comunitario, potrebbe essere di dimensione sovranazionale9, il mercato dei TEE è organizzato su base nazionale, non esistendo accordi di reciprocità tra Italia e altri paesi europei in relazione a tale meccanismo di sostegno dell’efficienza energetica. Dai dati forniti dal GSE, risulta che nel 2022, in Italia, sono stati negoziati TEE per un valore di oltre 675

milioni di euro10.

15. SER ha negoziato TEE per una quota inferiore all’1% del valore totale negoziato a livello nazionale nel 2022, CPL è attiva in maniera marginale e Cristoforetti, come già indicato, non è attiva. Pertanto l’operazione non sembra idonea a incidere su tale mercato, anche in considerazione della presenza, tra i concorrenti, di gruppi importanti quali ENEL ed ENI.

16. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare alcuna significativa restrizione concorrenziale né nel mercato dei servizi di facility management né in quello dei servizi di consulenza e progettazione degli interventi di efficienza energetica che danno diritto al rilascio di titoli di efficienza energetica.

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non ostacola, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

DELIBERA

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.