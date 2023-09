BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 18 SETTEMBRE: « FDI 29,1% / PD 19,8% / M5S 16,3% / LEGA 9,1% / FI 7,0% / AZIONE 3,8% »

11.36 - lunedì 18 settembre 2023

Media sondaggi 18 settembre: continua la crescita dei 5 stelle, calo del centrodestra.La media dei sondaggi italiani al 18 settembre. Nelle ultime 4 settimane cede 3 decimi la coalizione di Centrodestra. Perfettamente stabile come primo partito Fratelli d’Italia al 29,1%, perde un decimo la Lega al 9,1% e soprattutto ne perde quattro Forza Italia, ora al 7,0%. Invece ne recupera due Noi Moderati (0,9%). Complessivamente la coalizione per gli istituti italiani vale ora il 46,1%. Più bassa di questo valore invece la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni, sondata al 41,5%, dato che però, a differenza delle intenzioni di voto, è calcolato sull’intero corpo elettorale, includendo quindi anche gli astenuti.

Stabile al decimo la coalizione di centrosinistra. Il decimo perso dal Partito Democratico (19,8%) viene guadagnato da Alleanza Verdi e Sinistra (3,4%) con Più Europa stabile al 2,4%. La coalizione vale ora nel complesso il 25,6%

Il partito a crescere di più in questo mese è il Movimento 5 Stelle, che guadagna 4 decimi portandosi al 16,3%. Guadagna due decimi anche Azione (3,8%) e uno Italia Viva (2,9%).

Per quanto riguarda le opposizioni extra parlamentari, vale due punti esatti Per l’Italia, in lieve crescita, uno Unione Popolare, stabile, e lo 0,8% Democrazia Sovrana Popolare, in crescita di un decimo.

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata