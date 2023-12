COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * FESTIVITÀ: « INTENSIFICATA PRESENZA FORZE ORDINE IN AREE STRATEGICHE, CONTRASTO VENDITA ILLEGALE ARTIFIZI PIROTECNICI »

11.12 - venerdì 22 dicembre 2023

In occasione delle imminenti festività natalizie si è riunito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Commissario del Governo, Prefetto Filippo Santarelli, nel corso del quale sono state delineati i servizi che le forze di polizia in collaborazione con i vigili urbani dovranno attuare per garantire la sicurezza pubblica e preservare l’incolumità dei cittadini.

In particolare, si è deciso di intensificare la presenza di pattuglie delle forze dell’ordine in aree strategiche, compresi centri commerciali, zone turistiche ad alto afflusso di persone e luoghi sensibili, al fine di prevenire e rispondere prontamente ad ogni situazione di emergenza.

Una speciale attenzione sarà altresì riservata al contrasto alla commercializzazione illegale di artifizi pirotecnici, al fine di prevenire abusi e turbative all’ordine pubblico. Saranno inoltre previsti controlli mirati per garantire il rispetto delle norme stradali e promuovere la prudenza e la sobrietà al volante durante le festività. Anche in ambito ferroviario verranno garantiti adeguati servizi delle forze di polizia finalizzati a permettere la gestione in sicurezza della circolazione dei treni e della relativa utenza sull’intera rete ferroviaria.

Un monitoraggio attento sarà effettuato sugli eventi pubblici organizzati durante le festività. Al riguardo, le forze dell’ordine collaboreranno con gli organizzatori per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e intervenire prontamente in caso di necessità.

Il Comitato Provinciale si impegna a garantire un approccio integrato e sinergico, coinvolgendo attivamente anche la comunità per creare un ambiente sicuro e sereno durante le celebrazioni natalizie. A conclusione della riunione, il Prefetto Filippo Santarelli ha incoraggiato la popolazione a rimanere informata e a contribuire alla sicurezza collettiva, poiché la partecipazione responsabile di tutti i cittadini è fondamentale per il successo delle misure programmate nel territorio trentino.