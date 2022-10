SEN. BERLUSCONI (FI) * ANNIVERSARIO RASTRELLAMENTO GHETTO ROMA: « IL RICORDO SIA UN MONITO PER LE GENERAZIONI, CONDANNINO CON FORZA RAZZISMO E ANTISEMITISMO »

15.36 - domenica 16 ottobre 2022

Nel giorno in cui ricorre l’anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, abbiamo il dovere di riflettere su quella che fu l’inizio di una barbarie che non possiamo e non dobbiamo dimenticare. Questa resta una ferita indelebile non solo per l’intera comunità ebraica, ma anche per noi che ancora oggi, a distanza di 79 anni, ricordiamo ancora con dolore quella terribile tragedia.

Il ricordo di oggi sia un monito per le nuove generazioni, affinché condannino con forza il razzismo e l’antisemitismo, atti criminali che la nostra civiltà non può tollerare in alcuna forma. Dobbiamo raccontare questa incredibile vicenda ai nostri giovani affinché, come noi, si sentano sempre vicini alla comunità ebraica e al popolo israeliano.

*

Silvio Berlusconi

Presidente Forza Italia