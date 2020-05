ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE – TRENTO * DONAZIONE FFP2: PEDROTTI, « INIZIERà NEI PROSSIMI GIORNI LA DISTRIBUZIONE DI 5.000 FACCIALI FILTRANTI A RSA E CASE DI CURA »

L’Ordine degli Infermieri distribuisce 5000 facciali filtranti FFP2 a RSA e case di cura.

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Trento inizierà nei prossimi giorni la distribuzione di 5000 facciali filtranti FFP2. Si tratta di dispositivi che provengono dal Ministero della Salute, attraverso la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, e in parte da una donazione del Collegio Provinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Trento. Verso quest’ultimo in particolare, che con il suo gesto dimostra come la solidarietà inter-professionale sia fondamentale in questo momento emergenziale, va la gratitudine del nostro Ordine.

I destinatari finali di questa donazione, della quale noi siamo solo il tramite, saranno le RSA trentine, gli ospedali e case di cura private e l’ANFFAS. Abbiamo deciso di selezionare queste strutture tenendo conto della popolazione più fragile che le popola e conoscendo la difficoltà di approvvigionamento che hanno incontrato nel recente passato.

Speriamo di poter contribuire, con questo piccolo gesto, alla sicurezza di operatori e utenti, messa a dura prova da questo difficile momento.

*

dott. Daniel Pedrotti

Presidente