CIA (FDI) * SERVIZIO “ REPORT RAI 3 “ – SCOMPARSA SARA PEDRI: « #VERITÀ PER LEI E PER I TANTI PROFESSIONISTI, VITTIME DI VESSAZIONI E UMILIAZIONI REITERATE E TROPPI ANNI » (VIDEO)

Anche ieri su “CHI L’HA VISTO?” il mio piccolo contributo per chiedere la #verità per Sara Pedri e per i tanti professionisti vittime di vessazioni e #umiliazioni reiterate da troppi anni.

Drammatica la #testimonianza di una professionista, le sue parole sono come un #macino «Meglio un incidente che lavorare lì» e, per lì, intende il reparto di ginecologia dell’ospedale S. Chiara.

#VeritàPerTutti