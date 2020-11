CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « BRUMOTTI A CASTELLO DI CISTERNA (NA), DOVE UN QUARTIERE “VIVE IN LOCKDOWN” PER COLPA DEGLI SPACCIATORI E DEI CLAN »

«La situazione è insostenibile»: comincia così la testimonianza di un ex pusher che operava nel rione 219 di Castello di Cisterna (Napoli). A Striscia la notizia denuncia lo spaccio in mano a «clan importanti» della Camorra, e il dramma dei giovanissimi del quartiere arruolati come sentinelle e spacciatori.

Così Vittorio Brumotti, dopo aver documentato con telecamere nascoste il traffico di cocaina nel rione, è intervenuto in sella alla sua bici per “riappropriarsi” del territorio.

Insieme a lui anche i Carabinieri, che in un blitz hanno identificato e fermato un “venditore di morte”.

Grazie alle perquisizioni le forze dell’ordine hanno portato alla luce alcuni depositi utilizzati per nascondere gli stupefacenti e individuato un sistema di videosorveglianza installato dai clan per monitorare la piazza di spaccio.

Il filmato andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).