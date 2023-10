AGCM – ANTITRUST * VITTORIO SGARBI: «AVVIATA ISTRUTTORIA NEI CONFRONTI DEL SOTTOSEGRETARIO, POSSIBILE VIOLAZIONE PER CONFLITTO DI INTERESSI (LEGGE 215/2004) »

16.06 - martedì 31 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Antitrust: avviata istruttoria nei confronti del Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi. Il procedimento riguarda la possibile violazione della disciplina in materia di conflitto di interessi ai sensi della legge n. 215 del 2004

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di una segnalazione trasmessale dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 6 della legge 20 luglio 2004, n. 215 e dell’art. 8 del Regolamento sul conflitto di interessi, nei confronti del Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, per possibili condotte illecite in violazione di quanto previsto dalla legge n. 215/2004 in materia di attività incompatibili con la titolarità di una carica di governo.

Roma, 31 ottobre 2023

Testo del provvedimento https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/SI1364B%20avvio.pdf

