GPI – TRENTO * “RIEDL PHASYS“: « IN SVEZIA VINTA LA GARA PER LA FORNITURA DI UN ARMADIO AUTOMATIZZATO, ALL’“UPPSALA UNIVERSITY HOSPITAL“ »

Continua la crescita all’estero delle attività del Gruppo Gpi, che nel terzo trimestre del 2023 ha messo a segno importanti contratti in particolare nel settore dell’automazione della logistica del farmaco. Per la prima volta, Gpi sbarca in Svezia: vinta una gara per la fornitura di un armadio automatizzato Riedl Phasys al prestigioso Uppsala University Hospital, il più antico ospedale universitario del Paese scandinavo, per un valore che supera i 400.000 euro, comprensivo di un accordo per la manutenzione della struttura per dieci anni.

Nello stesso periodo sono stati siglati altri contratti per armadi automatizzati Riedl con realtà presenti in Spagna, Germania, Svizzera e Giappone, per un valore complessivo che supera il milione di euro. Riedl Phasys è una tecnologia che si basa su un gruppo di presa bidirezionale che si muove a una velocità di 5 metri al secondo, uno dei prodotti al top sul mercato internazionale.

L’espansione all’estero si inserisce in modo organico nella strategia del Gruppo Gpi, che negli ultimi mesi ha acquisito importanti aziende come Evolucare (Francia e Germania), e Tesi (Messico e Brasile).