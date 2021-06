CODIPRA TRENTO – ASNACODI ITALIA – CONDIFESA BOLZANO * RIVA DEL GARDA – FESTIVAL AGRI RISK MANAGEMENT: « FOCUS SU GESTIONE DEL RISCHIO – POLITICA AGRICOLA – INTELLIGENZA ARTIFICIALE – AGRICOLTURA DIGITALE »

Successo per la terza edizione del Festival Agri Risk Management. Si è conclusa la terza edizione del Festival Agri Risk Management organizzato da Co.Di.Pr.A. a Riva del Garda in collaborazione con Asnacodi Italia e Condifesa di Bolzano. Un momento di confronto sui temi caldi della Gestione del Rischio, della Politica agricola, dell’Intelligenza Artificiale e dell’agricoltura digitale.

La terza edizione del Festival Agri Risk Management ha visto la partecipazione di oltre 200 esperti provenienti da tutta Italia per confrontarsi sulla futura Politica Agricola Comunitaria (PAC), le nuove tecnologie e gli strumenti innovativi per la gestione del rischio in agricoltura. Un evento finalmente in presenza e nel pieno rispetto delle misure anti Covid-19.

Il Festival, tenutosi presso il Centro Congressi Riva del Garda lo scorso 18 e 19 giugno, ha visto tre momenti di approfondimento tecnici e uno sportivo: il terzo Itas Trofeo Agri Sport.

“Un momento che ci ha permesso di tornare a relazionarci di persona – spiega Giorgio Gaiardelli, presidente di Co.Di.Pr.A. – specialmente in questo frangente che stiamo vivendo, dove cambiamenti importanti sono all’ordine del giorno; emozione sincera confermata da parte di tutti i partecipanti quella di potersi trovare nuovamente insieme”.

“Il Festival Agri Risk Management – evidenzia Marica Sartori, direttore di Co.Di.Pr.A. – è un momento di contaminazione, infatti sono state molte e diversificate le competenze che si sono confrontate nella due giorni di Riva Del Garda. La presenza di oltre 80 dirigenti di realtà trasversali, Ministero dell’Agricoltura, Agea, Ismea, Organizzazioni professionali e produttive, numerose università, centri di ricerca, multinazionali agricole, informatiche, assicurative e riassicurative hanno permesso un ampio e stimolante confronto sulle strategie di sviluppo in riferimento all’Agricoltura 2030”.

La conferenza agricoltura: l’innovazione in un’epoca di cambiamenti

Il primo momento di approfondimento è stato organizzato con la conferenza dal titolo “agricoltura: l’innovazione in un’epoca di cambiamenti”.

Un pomeriggio iniziato con i saluti iniziali portati da Albano Agabiti, presidente di Asnacodi Italia, Giorgio Gaiardelli, presidente di Co.Di.Pr.A., e Stefan Klotzner, presidente di Condifesa Bolzano. Saluti iniziali chiusi da Alessandro Molinari, amministratore delegato di Itas Mutua nonché main sponsor del Festival. L’evento è proseguito con la presentazione di Andrea Berti (direttore di Asnacodi Italia) il quale ha illustrato il progetto Asnacodi Italia Sistema Condifesa, sottolineando l’importanza delle connessioni invisibili che solo con momenti di questo tipo si riesce a creare. I saluti video di Paolo De Castro (europarlamentare) e il collegamento da remoto di Herbert Dorfmann (europarlamentare) hanno permesso di capire lo stato di avanzamento dei lavori per la futura PAC (Politica Agricola Comune) che dovrebbe, obbligo l’uso del condizionale, partire dal 2023.

Il compito di introdurre i lavori del pomeriggio è stato affidato a Paolo Nicoletti (direttore generale della Provincia di Trento) e a Gennaro Giliberti (dirigente della Regione Toscana), i quali hanno sottolineato l’importanza di “dare valore economico ai dati”, anche per ottenere una sostenibilità trasversale al fine di mettere in sicurezza le aziende agricole e non solo i prodotti. Nicoletti, inoltre, ha voluto sottolineare come il Condifesa di Trento sia stato in grado di cogliere in anticipo tali opportunità ed investire in un approccio digitale di processo e di prodotto a favore dell’agricoltore, “condizione che oggi consente a Co.Di.Pr.A. un indiscusso e unico vantaggio competitivo”.

I workshop, un momento di approfondimento

Il pomeriggio è continuato con un momento dal taglio innovativo: 12 tavoli di lavoro che hanno toccato numerosi temi del comparto agricolo a 360 gradi e che hanno permesso di creare un vero e proprio confronto costruttivo tra i partecipanti del Festival.

12 workshop tematici di un’ora che hanno trattato temi riguardanti la gestione del rischio in agricoltura e non solo, che hanno coinvolto tutte le figure professionali presenti durante il Festival.

La formula prevedeva che ogni partecipante portasse il proprio contributo durante il workshop in totale autonomia, a seconda della propria competenza.

Una formula nuova che segue le linee guide Horizon2020 dove relatori e partecipanti siedono allo stesso tavolo per dare vita ad un confronto diretto e riuscire a dare specifiche risposte al mondo agricolo, un approccio definito bottom up, dal basso, dove l’agricoltore e le sue esigenze restano al centro del confronto.

La conferenza prodotti, territorio e ambiente: presente e futuro

Il terzo momento del Festival ha permesso ai partecipanti di conoscere i risultati principali emersi durante i 12 workshop con due plenarie coordinate da Paolo Nicoletti ed Ermanno Comegna (giornalista agroalimentare) e da Lino Benassi (presidente La Finanziaria Trentina) e Antonio Boschetti (direttore de L’Informatore Agrario). Un momento riassuntivo dove è stato possibile evidenziare, all’unanimità, l’importanza che le innovazioni, di processo, di prodotto, legislative, ecc., rivestono per il nostro comparto. In chiusura delle plenarie Lino Benassi ha sottolineato l’importanza di aprirsi e recepire stimoli diversi da tutte le realtà, anche con una visione extra nazionale, al fine di permettere la crescita di tutto il settore; sottolineando l’importanza che riveste l’Unione Europea nell’equilibrio economico-finanziario del nostro sistema attuale e futuro.

Conferenza continuata con un focus a cura della Banca di Italia con Maurizio Silvì e Antonio Accetturo che hanno presentato i risultati dello studio sull’impatto economico della pandemia “la pandemia è costata un calo di oltre l’8% del PIL”, hanno spiegato i due esperti.

Arnold Schuler, assessore all’agricoltura della Provincia di Bolzano, ha voluto ringraziare durante il suo intervento in streaming, l’importante lavoro svolto dai Condifesa per sostenere l’innovazione.

Per tirare le fila del convegno è intervenuta Giulia Zanotelli, assessore all’agricoltura, foreste, caccia e pesca della Provincia di Trento che ha voluto evidenziare il ruolo fondamentale e di fulcro del sistema di gestione del rischio in provincia e del Condifesa e ha evidenziato la necessità di mettere in campo soluzioni sempre più all’avanguardia al fine di permettere alle aziende agricole di raggiungere traguardi sempre più importanti, “cambiare passo è necessario per mantenere la sostenibilità” – ha spiegato Zanotelli.

La serata è stata allietata dalla cena di gala tenuta all’interno della spiaggia deli Olivi di Riva del Garda che ha visto uno speciale menù studiato appositamente per l’occasione dallo chef stellato Peter Brunel, occasione anche per festeggiare i 45 anni di attività di Co.Di.Pr.A.

Il terzo Itas Trofeo Agri Sport

La giornata di sabato è stata dedicata al connubio tra territorio, sport e agricoltura con il terzo Itas Trofeo Agri Sport. Una gara di orienteering, con il supporto della Federazione Italiana Sport di orientamento, che ha permesso ai numerosi partecipanti di conoscere gli angoli più suggestivi della Perla del Garda. Un modo insolito, ma innovativo, di scoprire le bellezze del lago.

Di seguito riportiamo il programma dei 12 workshop in dettaglio

Workshop 1

Responsabili del tavolo: Lorenzo Belcapo (Direttore Caa Confederazione Nazionale Coldiretti), Pietro Pagliuca (Abaco), Giorgio Canocchi (CTO Bluarancio)

Titolo: Nuova piattaforma informatica popolata dal Fascicolo Aziendale: da esclusivo strumento di controllo a strumento di gestione nell’era dei Big Data

A cura di: Steno Fontanari (MPA Solution), Marco Zanoni (Coldiretti), Alberto Perli (Trentino Digitale), Nicola Cracchi Bianchi (Deda Group), Michal Crepaz (Bauernbund), Giancarlo Cornella (Delta Informatica), Marco Carrara (Co.Di.Ma.)

Workshop 2

Responsabili del tavolo: Dino Zardi (Professore Università di Trento), Livio Rossi (E-Geos), Massimo Crespi (Presidente RadarMeteo)

Titolo: Risposte strutturali della meteorologia alle esigenze digitali

A cura di: Cesare Furlanello (HK3Lab), Andrea Piazza (Meteotrentino), Fabio Zottele (Fondazione Edmund Mach), Simone Sandri (CIA), Marco Cristoforetti (Fondazione Bruno Kessler), Filippo Codato (Condifesa TVB)

Workshop 3

Responsabili del tavolo: Martin Pazeller (Dirigente Provincia Autonoma di Bolzano), Giovanni Razeto (Dirigente Ismea), Antonio Boschetti (L’Informatore Agrario)

Titolo: La sostenibilità economica, sociale e ambientale delle imprese agricole: un equilibrio a dura prova

A cura di: Andrea Faustini (Cavit), Michele Manica (Manica spa), Luciano Pilati (Università di Trento), Ruggiero Rippo (Università di Trento), Ilaria Pertot (C3A), Fernando Galvan (Condifesa Lombardia NordEst)

Workshop 4

Responsabile del tavolo: Giorgio Venceslai (Dirigente ISMEA), Paolo Gerevini (Direttore Melinda), Gennaro Giliberti (Dirigente Regione Toscana)

Titolo: Economia circolare a km 0 ed esigenze di protezione alla luce del nuovo regolamento bio, strumento al servizio del mondo agricolo o solo del consumatore?

A cura di: Fabrizio Marchionni (SLM Studio Legale Marchionni & Associati), Enzo Bottos (Direttore Coldiretti Trentino Alto Adige), Davide De Lisi (Azienda Agricola Terzodieci), Luigi Rivieccio (Gi.Pro), Giorgio Bozzi (Collegio dei Periti Agrari di Trento), Alessandro Dalpiaz (APOT), Fabio Pesci (Condifesa Ravenna)

Workshop 5

Responsabile del tavolo: Giorgio Lacchin (L’Adige), Ermanno Comegna (consulente agroalimentare)

Titolo: Il neuromarketing, strategie innovative di comunicazione a disposizione del settore agricolo

A cura di: Giuliano Trenti (Neuroexplore), Pietro Bertanza (Co.Di.Pr.A.), Andrea Merz (Concast), Simone Cerroni (Università di Trento), Marco Parolini (Motylab), Stefano Cavanna (Condifesa Piacenza), Andrea Nardelli (Aquila Basket)

Workshop 6

Responsabile del tavolo: Alessandro Apolito (Confederazione Nazionale Coldiretti), Stefano Francia (Vice Presidente Asnacodi Italia), Fabian Capitanio (Professore Università di Napoli)

Titolo: Nuovi strumenti per i futuri Piani di Gestione dei Rischi, tra importanti novità e progetti futuri

A cura di: Mauro Serra Bellini (Mipaaf), Andrea Berti (Asnacodi Italia), Francesco Martella (Cesar), Evelina Stefani (Provincia Autonoma di Trento), Michele Sartori (Cooperfidi), Alessandro Zorer (Delta Informatica)

Workshop 7

Responsabile del tavolo: Angelo Frascarelli (Professore Università di Perugia), Alessandro Tosi (Unicredit)

Titolo: Il futuro della nuova PAC, tra Regolamento transitorio, Farm To Fork e Recovery Fund

A cura di: Gianluca Barbacovi (Presidente Coldiretti Trentino Alto Adige), Diego Coller (Presidente Confagricoltura), Paolo Calovi (Presidente CIA), Vera Zattoni (Co.Di.Pr.A.), Daniela Lombardo (Dirigente Regione Campania), Michele Odorizzi (Presidente Melinda), Paola Grossi (Asnacodi Italia)

Workshop 8

Responsabile del tavolo: Pompeo Viganò (Presidente Deltainformatica), Antonio Samaritani (Amministratore Delegato Abaco)

Titolo: Satelliti e rilevamento da terra automatico al servizio dell’agricoltore

A cura di: Manfred Pechlaner (Condifesa Bolzano), Roberto Monsorno (Eurac), Mariapina Castelli (Eurcac), Loris Bonato (Itas), Paolo Spagna (Asnacodi Italia), Daniele Giacomel (Condifesa Friuli), Gianluca Ferrari (Hypermeteo),

Workshop 9

Responsabile del tavolo: Albano Agabiti (Presidente Asnacodi Italia), Sivia Lorenzini (Direttore Coordinamento Agea), Massimo Fedrizzi (Amministratore Delegato La Finanziaria Trentina)

Titolo: Project risk management per una condivisione dei rischi catastrofali delle imprese italiane nella nuova PAC

A cura di: Maurizio Silvi (Direttore Banca d’Italia), Gregorio Rigotti (Provincia Autonoma di Trento), Marica Sartori (Co.Di.Pr.A.), Stefan Klotzner (Presidente Consorzio di Difesa di Bolzano), Alessandro Cioci (Itas Mutua), Francesco dell’Orco (Hypermeteo)

Workshop 10

Responsabile del tavolo: Andrea Simoni (Direttore Fondazione Bruno Kessler), Stefano Ballerini (Amministratore Delegato Netafim)

Titolo: Cambiamenti climatici: soluzioni di protezione attiva e finanziarie per l’agricoltore

A cura di: Samuele Trestini (Professore Università di Padova), Nicolò Mascheroni (Abaco), Giorgio Gaiardelli (Presidente Co.Di.Pr.A), Lorenzo Cattani (Comifo), Mauro Fezzi (Presidente Federazione Provinciale Allevatori), Paola Pietropoli (Condifesa Vercelli)

Workshop 11

Responsabile del tavolo: Alessandro Molinari (Amministratore Delegato Itas), Alberto Giacomoni (Provincia Autonoma di Trento), Andrea Sozzi Sabatini (Dirigente Munich Re)

Titolo: I Progetti europei per l’innovazione, strumenti per testare e rodare soluzioni avveniristiche a supporto della prossima PAC

A cura di: Claudio Ioriatti (Dirigente Fondazione Edmund Mach), Lorenzo Giovannini (Università di Trento), Luca Lovatti (CIF), Yuri Narozniak (Datafolio), Michele Marani (Co.Di.Ve.), Fabrizio Salerno (Asnacodi Italia), Mauro Comper (Co.Di.Pr.A.)

Workshop 12

Responsabile del tavolo: Paolo Girardi (Presidente HIT), Maria Chiara Zaganelli (Direttore Generale ISMEA), Chiara Frigerio (CeTIF Università Cattolica)

Titolo: Le start-up, vere opportunità per il mondo agricolo?

A cura di: Mario Del Grosso Destreri (Fondazione Edmuch Mach), Davide Donati (Consulente), Andrea Sartori (HIT), Patrizia Gentil (Tax Consulting), Fulvio Rigotti (Trentino Sviluppo), Tiziano Ioris (Presidente Agriduemila),