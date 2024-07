SANTI (SINDACA RIVA DEL GARDA)* ASFALTATURA CITTÀ – REPLICA A CONFCOMMECIO: «DISAGI, DISPONIBILI A SPOSTARE COMPLETAMENTO DELL’OPERA»

15.34 - venerdì 12 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mi sono sentita con Claudio Miorelli, vorrei precisare che abbiamo optato per l’asfaltatura diurna per venire incontro ai residenti che potrebbero lamentare il disturbo notturno, abbiamo preferito salvaguardare i cittadini rivani ai turisti, impensabile poter pensare di fare questi lavori nel periodo scolastico, vista la collocazione del cantiere.

L’asfaltatura durerà quattro giorni e siamo disponibili a rivalutare il completamento dei lavori a fine stagione, purtroppo durante la realizzazione dell’opera si sono presentati degli imprevisti importanti che hanno rallentato la tabella di marcia, e che hanno di conseguenza imposto degli interventi non procrastinabili ad un momento successivo.

Inizialmente l’opera doveva essere consegnata a inizio luglio. Abbiamo concordato con Trentino Trasporti lo spostamento delle fermate, e studiato un percorso alternativo, si tratta di poche centinaia di metri di strada. Se questi giorni di lavori dovessero creare dei disagi eccessivi come amministrazione siamo disponibili a spostare il completamento dell’opera, ossia dell’asfaltatura della parte rimanente a fine stagione, consapevoli però che rimarrà un cantiere in città ancora da terminare.

///

Lavori a Riva del Garda, scelta inopportuna. La sezione Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino: «Rischio paralisi della viabilità»

Nel merito e nel metodo la sezione autonoma Alto Garda e Ledro di Confcommercio Trentino critica la decisione del Comune di Riva del Garda di asfaltare viale Martiri in piena stagione e di giorno: «Non solo – spiega il presidente Claudio Miorelli – ci preoccupano lavori così impattanti nel bel mezzo della stagione estiva, ma ci lascia perplessi anche che l’amministrazione comunale non ci abbia comunicato l’intenzione di procedere ai lavori in queste modalità».

La notizia della chiusura di Viale Martiri per consentire l’asfaltatura e la chiusura del cantiere preoccupa le categorie economiche di Riva del Garda: «Abbiamo appreso dai giornali – commenta Claudio Miorelli, affiancato dai presidenti delle categorie Enzo Bassetti (albergatori), Paolo Turrini (ristoratori) e Vasco Bresciani (pubblici esercizi) – della chiusura di quella che è una delle arterie nevralgiche della città: ci chiediamo quale motivazioni impediscano di calendarizzare questi interventi fuori stagione o, per lo meno, nelle fasce notturne. Non credo che si comprenda del tutto che cosa significa, da un punto di vista dell’immagine turistica e della nostra vocazione economica, un simile intervento. Per i turisti – come per i cittadini, ovviamente – saranno giorni da incubo, ed il rischio è imprimere un ricordo pessimo della nostra località».

«Altrettanto grave è non aver appreso direttamente dall’amministrazione di questi lavori; forse avremmo potuto comprenderne meglio le ragioni e sicuramente rappresentare le esigenze delle categorie economiche. Ci lascia molto perplessi questa modalità di azione che non corrisponde a quanto avevamo udito durante la campagna elettorale. Ci auguriamo che in futuro le esigenze delle imprese e dei lavoratori vengano prese in maggiore considerazione».

Il tema della programmazione dei lavori pubblici è sentito anche fuori dal territorio comunale rivano e riguarda anche altre opere che in occasione della stagione turistica dovrebbero presentarsi fruibili, così come l’aspetto paesaggistico dovrebbe venire tenuto in maggior conto vista la vocazione turistica del Trentino.

*

Confcommercio Trentino