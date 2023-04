CMST “ING. ALBERTO BACCEGA” * CIRCONVALLAZIONE TRENTO LOTTO 3A: « RICHIESTA DI MORATORIA DEI TERMINI DI CONSEGNA, PER REVISIONE DIAGRAMMA DI GANTT »

14.09 - venerdì 21 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Il giorno 19 aprile scorso il Consorzio Tridentum ha presentato, ai consiglieri e alla cittadinanza, gli aspetti più importanti riguardanti il lotto 3 A Circonvallazione di Trento. Dall’esame delle slides illustrate, emerge che le n.266 criticità contenute nelle prescrizioni/raccomandazioni non sono state ancora recepite e nutriamo forti dubbi che esse possano essere risolte nel progetto esecutivo non ancora noto.

Riteniamo che tale modo frettoloso di procedere possa determinare, nel prossimo futuro, delle situazioni di incertezza tecnica ed amministrativa, oltre che gestionale, nella progettazione e realizzazione dell’opera. Inoltre il diagramma di Gantt, cioè il reticolo delle attività di progettazione e realizzativa, predisposto dal Project Management, risulta ottimistico in relazione ad imprevisti che quasi sicuramente vi saranno fino al giugno 2026.

Ed è per questo che il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” intende avanzare la proposta concreta di richiesta di moratoria alla Comunità Europea da parte dei Ministeri competenti e del Committente RFI SpA. Tale richiesta è stata inviata oggi per PEC.

Intendiamo proporre un differimento di 2 anni in modo da permettere una revisione del diagramma di Gantt presentato, dilatando le task (attività) di progettazione e realizzazione per consentire la risoluzione delle criticità connesse alle suindicate prescrizioni/raccomandazioni e per valutare le modifiche di tracciato alternative già presentate dal nostro Comitato e illustrate pubblicamente.

Inoltre desideriamo ringraziare l’Osservatorio per l’Ambiente e la Sicurezza del Lavoro per averci inviato l’invito a partecipare ad un confronto costruttivo il giorno 15 maggio alle ore 17.00 presso la sede di TrentoLab. In tale sede, il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing. Alberto Baccega” e gli altri Comitati invitati, avranno modo di approfondire gli argomenti del Dossier sui rischi del trasporto delle merci pericolose, rumore e vibrazioni che continueranno a permanere nel centro abitato di Trento e le altre criticità rilevate.

I PORTAVOCE

Ing. Ezio Viglietti

Ing. Pina Lopardo

