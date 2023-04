PALAZZO CHIGI * INCONTRO MELONI – PRIMO MINISTRO DANIMARCA FREDERIKSEN: « FOCUS SU SOSTEGNO A UCRAINA E UNA GESTIONE EUROPEA DEI FLUSSI MIGRATORI »

13.56 - venerdì 21 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato stamattina il Primo Ministro del Regno di Danimarca, Mette Frederiksen, in visita privata in Italia, per uno scambio di vedute su priorità-chiave europee, dal sostegno a 360 gradi all’Ucraina, a una gestione europea dei flussi migratori, alla revisione del Patto di Stabilità e Crescita, alla sovranità industriale e tecnologica dell’UE. I due Primi Ministri sono stati concordi sull’importanza di un approccio pragmatico, volto a soluzioni europee che vengano incontro ai bisogni dei cittadini e degli imprenditori.