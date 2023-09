CIVETTINI (AUTONOMIA POPOLARE TRENTINO) * MUSICA ARENA: « MENTRE SI TROVANO 800 MILA EURO PER UN CONCERTO PRIVATO, L’UNIVERSITÀ È CON I CONTI IN ROSSO »

09.17 - venerdì 22 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mentre i politicanti della Provincia, solo in questo Autonoma, trovano e scuciono magicamente, circa 800 mila euro dei denari pubblici dei contribuenti trentini per un concerto privato, dall’altra, l’Università viene lasciata con i conti in rosso per l’assenza di una programmazione politica strutturale, le RSA del Trentino al collasso e sistema sanitario che, nei fatti, con liste d’attesa da record, mancanza di personale e discutibile gestione politica, sembra stia diventando il tramite per un turismo sanitario in uscita che parrebbe senza precedenti, così diventando colonia veneta e lombarda con una spesa pubblica in uscita, mai registrata.

Ma intanto, la giunta uscente, in cerca di sopire i ricordi di 5 anni di discutibili scelte o non scelte, di ricorsi persi, di arroganza politica senza precedenti in tema di gestione ambientale e agricoltura, nonché la mancanza di una politica del lavoro per artigianato locale e industria e dopo i falliti annunci di un utilizzo eclatante del Music Arena (anche in questo scimiottando i veneti!),ecco che le magie finanziarie della Provincia, sfilano dal cappello un concerto a 5 euro a biglietto, contro “i 40/50 normalmente richiesti” (fonte L’ADIGE)

“Paghem noi, cossi la zent la vem a zentirne”. Queste l’immaginaria e ipotetica “sdialettata “dei vertici politici trentini, che in piena campagna elettorale, investono -ironicamente esprimendomi-sulla problematica scottante della trentinità.

Insomma, il Musica Arena, starebbe diventando il jolly di una campagna elettorale di maggioranza che ha ben altro poco da dire e proporre, dopo le stoccate velenose tra i due soci di maggioranza -romanamente uniti- e un partito autonomista che passa dai cori della montagna a concerti pagati dall’ente pubblico. Come dire che, con i denari pubblici, l’unica impresa che rende è quella della propaganda musicale, passando da “prima i trentini” al venetissimo, “prima noaltri” e proprio per tutta queste scelte nebulose, di una giunta provinciale in cerca d’autore, si crede doveroso l’intervento di verifica della Corte dei Conti, sempre invocata quando gli attuali governanti erano all’opposizione ma vista come fumo negli occhi ora che i conti della dispensa, sono gestiti da lorsignori.

*

Claudio Civettini

Candidato A.P.T.- Autonomia popolare per il Trentino