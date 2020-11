PATT – MORTE SANDRO BUSANA: MARCHIORI – PANIZZA – PEDROTTI, « ERA UN AUTONOMISTA FEDELE E UN IDEALISTA CONVINTO, LA SUA FU COERENTE TESTIMONIANZA DI IDEALITÀ »

L’amico Sandro Busana ci ha lasciato. Era un autonomista fedele e un idealista convinto. Cresciuto in Tesino ma residente a Gardolo, ha partecipato per anni attivamente alla vita della Circoscrizione e della sezione di Trento del Partito Autonomista. Negli anni Novanta è stato uno scrupoloso ed apprezzato Segretario amministrativo del PATT.

Animatore per tanti anni della sezione di Trento, sempre disponibile a spendersi disinteressatamente per la causa autonomista e a mettersi in gioco in prima persona quando c’era bisogno o quando servivano candidati per le elezioni amministrative.

Pur defilato negli ultimi anni, aveva trasmesso la passione politica ai figli Gianluca e in particolare a Lorenzo, che fino a poco tempo fa ricopriva la carica di apprezzato Presidente della sezione PATT di Trento.

Assieme a tutti gli autonomisti, vogliamo ricordare, con profonda gratitudine, l’amico Sandro nei tanti momenti della vita del Partito, convinti che la sua coerente testimonianza di idealità lo farà rivivere ogni giorno fra noi.

E ci stringiamo con affetto attorno alla sua carissima Loretta, a Lorenzo, Gianluca, a tutti i suoi cari, assieme ai tanti amici che hanno avuto la possibilità di conoscerlo e di apprezzarlo.

*

Il Segretario politico Simone Marchiori

Il Presidente Franco Panizza

Il Segretario della Sezione di Trento Alberto Pedrotti