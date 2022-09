LEGA TRENTINO * ROVERETO – SALVINI A: « IL CAPITANO SI È COMPLIMENTATO CON LA GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO PER ESSERE RIUSCITA A GARANTIRE AI RAGAZZI LA SCUOLA IN PRESENZA »

14.44 - martedì 06 settembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nella giornata di ieri 5 settembre, Salvini è passato da Rovereto per un “caffè tra amici” – come da lui stesso dichiarato – che, in realtà, si è rivelato un comizio elettorale di successo.

L’affluenza, infatti, è stata ampia nonostante l’incontro sia avvenuto in un caldo primo pomeriggio.

Dopo essersi messo a disposizione dei cittadini presenti, ascoltando istanze, preoccupazioni e suggerimenti, il Capitano ha incontrato una rappresentanza dei commercianti della città.

A seguito degli episodi di violenza e degrado ripetutisi negli ultimi mesi anche in pieno centro, gli esercenti si sono detti spaventati e frustrati dall’impossibilità di lavorare serenamente nelle loro attività e hanno sollecitato misure più severe e incisive contro lo spaccio e la detenzione di droga – anche di modica quantità – e maggiore sostegno alle forze dell’ordine.

Le preoccupazioni e le difficoltà dei commercianti sono acuite dai rincari e dall’aumento esponenziale dei costi energetici, rispetto ai quali Salvini sta premendo affinché l’Unione europea assuma celermente misure idonee a limitare gli effetti avversi delle sanzioni alla Russia sull’economia interna.

Il Capitano, inoltre, salutando tutti gli studenti che si accingono a riprendere gli impegni scolastici, si è complimentato con la Giunta provinciale per essere riuscita a garantire ai ragazzi la scuola in presenza in misura maggiore che nel resto del Paese.

Infine, ha concluso con l’auspicio di vincere le prossime elezioni, impedendo alla sinistra di governare per i prossimi vent’anni.

Erano presenti il Presidente della Provincia, gli Assessori all’Istruzione, allo Sviluppo economico e al Turismo, nonché i consiglieri provinciali della Lega e i candidati Lega alla Camera e al Senato della Repubblica alle prossime elezioni.