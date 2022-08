GARDA TRENTINO * NOTTE DI FIABA 2022: « FUOCHI D’ARTIFICIO CONFERMÀTI DOMENICA 28/8 ORE 22.00, A SEGUITO RIUNIONE AL COMMISSARIATO DI POLIZIA RIVA DEL GARDA »

16.47 - mercoledì 24 agosto 2022

LINK

FUOCHI D’ARTIFICIO CONFERMATI

Tutta la magia della Notte di fiaba di Riva del Garda continua ed è più forte che mai! Ti aspettano spettacoli unici, giochi divertenti, concerti e attività per tutta la famiglia, con protagonista il giovane spadaccino D’Artagnan! … E per chiudere in bellezza, preparati all’imperdibile spettacolo pirotecnico! Domenica 28/8 ore 22:00!

COMUNICATO STAMPA “GARDA TRENTINO” – ORE 16.50 (24/8/2022)

La “Notte di Fiaba” avrà i suoi fuochi A seguito di una riunione svolta tra l’APT Garda Dolomiti, il Comune di Riva del Garda, il Comitato Manifestazioni Rivane e le Forze di Polizia, è stata confermata l’effettuazione del tradizionale spettacolo pirotecnico La 24sima edizione di “Notte Di Fiaba” avrà i suoi fuochi d’artificio. A seguito della riunione svoltasi presso il Commissariato di Polizia di Riva del Garda a cui hanno partecipato Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A., il Comune di Riva del Garda, il Comitato Manifestazioni Rivane, i Carabinieri, la Polizia Urbana e i Vigili del Fuoco locali, è stato dato il via libera allo svolgimento del tradizionale spettacolo pirotecnico nella serata di domenica 28 agosto (ore 22:00).

L’incontro ha consentito di individuare le migliori soluzioni per garantire lo svolgimento dello spettacolo nel rispetto delle norme di sicurezza, grazie al coordinamento del dirigente del commissariato di Polizia di Riva del Garda Salvatore Ascione, nonostante nella conferenza stampa di presentazione dell’evento fossero stati avanzati dei dubbi sull’effettiva fattibilità. In occasione dello spettacolo pirotecnico con il quale si conclude, per tradizione, la “Notte di Fiaba”, le Forze dell’Ordine hanno assicurato ulteriori controlli e disposto la chiusura della zona di Punta Lido da venerdì 26 a domenica 28 agosto.

La zona interessata verrà recintata da dopo la gelateria fino alla Madonnina, con un presidio costante da parte della Polizia, garantendo in tal modo il massimo livello di sicurezza. “Siamo particolarmente soddisfatti che si sia riusciti a risolvere tutte le criticità e arrivati a garantire la piena sicurezza dell’evento, consentendo alla nostra città e a migliaia di persone di poter godere di uno degli spettacoli più suggestivi, noti e attesi dell’estate. Ringrazio il Comitato Manifestazioni Rivane per l’impegno dimostrato e le forze di polizia per il grande sostegno che ci ha assicurato, che permetterà di svolgere in una situazione di adeguata sicurezza il celebre spettacolo pirotecnico della Notte di Fiaba. Aggiungo un particolare ringraziamento all’assessore Lorenzo Pozzer, che ha la delega alle manifestazioni e che si è fortemente attivato per risolvere il problema, e più in generale segnalo l’ottimo lavoro di squadra messo in campo in tempi rapidi, che ha assicurato l’esito che tutti speravamo” – ha dichiarato la Sindaca del Comune di Riva del Garda Cristina Santi. “Colgo l’occasione per ringraziare le Forze di Polizia e i Vigili del Fuoco che si sono messi a disposizione per trovare una soluzione, e il Comitato Manifestazioni Rivane che ancora una volta si è messo in gioco, affrontando una situazione complessa.

Alla città chiediamo di fare la sua parte, sopportando i disagi di questa chiusura, condizione indispensabile per mantenere viva la tradizionale chiusura della Notte di Fiaba” – ha affermato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti. “Dopo mesi di organizzazione e due anni difficili siamo davvero felici di poter confermare lo spettacolo pirotecnico di Notte di Fiaba. Nei giorni scorsi, quando ci hanno comunicato l’impossibilità di poter svolgere l’evento, tra i membri del Comitato Manifestazioni Rivane c’era parecchia delusione; ricordiamo che tutto il lavoro è svolto da volontari che si impegnano anche prendendosi importanti responsabilità. Ringraziamo tutti i volontari che hanno raddoppiato gli sforzi, l’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti, le autorità e le forze dell’ordine che si sono messe a disposizione per garantire la sicurezza di tutti domenica sera; la collaborazione è stata ed è fondamentale per una manifestazione di questa grandezza.

Domani inizia Notte di Fiaba, vi aspettiamo per quattro giorni magici e finalmente, per i nostri fuochi d’artificio” – ha concluso la Presidente del Comitato Manifestazioni Rivane Laura Civettini Si tornerà quindi con il naso all’insù per la Notte di Fiaba 2022, quest’anno dedicata alla favola dei “Tre Moschettieri”: dopo due anni di stop, un gioco di luci di oltre mezz’ora – progettato e coordinato da Martarello Group, azienda veneta specializzata in fuochi d’artificio da oltre cent’anni – colorerà il cielo e le acque del Garda Trentino, facendo risuonare i monti circostanti.