9.00 - lunedì 14 marzo 2022

Che tempo che fa. St 2021/22 – Puntata del 13/03/2022. Puntata interamente dedicata al conflitto in Ucraina con contributi di giornalisti e inviati. Tra gli ospiti il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, in esclusiva l’Ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco..

LINK VIDEO