UNIAMOCI TRENTINO * LETTERA ALLE ISTITUZIONI: «, ACCESSO ALL’ITT BUONARROTI, NOSTRA DIFFIDA NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO»

Sosteniamo la protesta di diversi genitori associati a UniAMOci Trentino APS circa la decisione del Dirigente Scolastico di consentire l’accesso all’istituto a partire dal 03/06/2024 agli studenti previa:

identificazione personale attraverso scansione sul lettore ottico di CIE o tessera sanitaria

Identificazione personale da parte dei Collaboratori del Dirigente Scolastico

identificazione tramite badge personale (non consegnato però agli studenti del primo anno).

Laura Tondini

Il Presidente

Al Dirigente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” di Trento

e, p.c. Al Ministro dell’Istruzione e del Merito

All’Assessore alla Cultura e Istruzione Provincia Autonoma di Trento

Al Dipartimento Istruzione

Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Alla Questura di Trento

Al Garante per la protezione dei dati personali

Al Garante per la protezione dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Alla Consulta provinciale dei genitori Alla Consulta provinciale degli studenti

Segnalazione condotta Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” di Trento, FOIA richiesta di accesso agli atti e diffida nei confronti dell’operato del Dirigente Scolastico.

Buongiorno,

con la presente la sottoscritta Laura Tondini, legale rappresentante dell’Associazione UniAMOci Trentino APS CF 96118060225 con sede legale in Via della Malvasia 75 – 38122 Trento (TN) intende segnalare e sottoporre alla Vostra attenzione quanto sta accadendo all’interno dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Buonarroti” di Trento, a me segnalato formalmente in data odierna da diversi nostri associati.

Il Dirigente scolastico, prof. Giuseppe Rizza, ha trasmesso l’avviso nr. 556 repertoriato con il titolario 2.4 (segnalo che si tratta del repertorio di protocollo che classifica i documenti relativi alla funzione degli organi collegiali) a studenti, docenti, genitori e personale ata, avente ad oggetto “Nuova modalità di accesso in Istituto per studenti e studentesse” , con il quale si riporta testualmente che “A partire da lunedì 3 giugno 2024, per motivi di sicurezza e per evitare l’ingresso di persone non autorizzate, sarà attivata una nuova modalità di accesso in Istituto, tramite Tessera Sanitaria o Carta d’Identità Elettronica (CIE).” riportando fra le istruzioni per l’ingresso degli studenti quanto segue:

All’ingresso, studentesse e studenti dovranno passare la loro Tessera Sanitaria o CIE davanti ai lettori ottici posizionati nei due ingressi

Il sistema riconoscerà il documento e consentirà l’accesso

È possibile accedere anche con il badge personale utilizzato negli anni scorsi per chi ne fosse in possesso

Studentesse e studenti che non dispongano di Tessera Sanitaria o CIE, per accedere in Istituto dovranno rivolgersi ai Collaboratori del Dirigente per il riconoscimento La nostra associazione opera nel campo della tutela dei diritti umani e ci sono diverse questioni che i nostri associati, genitori di studenti frequentanti l’ITT “Buonarroti” e quindi portatori diretti di interesse, intendono porre in evidenza:

1) Regolamento di Istituto, Statuto dell’Istituzione e Carta dei Servizi dell’Istituto.

Nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO, approvato dal Consiglio dell’Istituzione con delibera n. 13/2020 in data 21/12/2020 si legge che ogni studentessa e studente deve portare sempre con sé il badge elettronico che costituisce il suo documento ufficiale di riconoscimento e a detto Regolamento non è seguita alcuna delibera di integrazione o modifica. Resta fermo, quindi, che il documento richiesto per il riconoscimento è il badge.

Nello STATUTO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio dell’Istituzione n. 2/2017 e 4/2017 del 24.02.2017, adeguato in data 15 giugno 2021 alle deliberazioni del Consiglio dell’Istituzione in merito a • Denominazione Istituzione scolastica – Delibera del Consiglio dell’Istituzione Scolastica n. 2/2019 del 17 aprile 2019; Determinazione del Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura della PAT n. 13 di data 28 maggio 2019, Prot. n. 12/2019-A;

• Abolizione Nucleo interno di valutazione – Delibera del Consiglio dell’Istituzione Scolastica n. 17/2019 del 27 novembre 2019, si legge

– Art. 2 L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali Il possesso del documento di identità non è obbligatorio e il codice fiscale viene fornito in autodichiarazione, e, pertanto, dotarsi di CIE o portare la tessera sanitaria a scuola rientra nella libertà di scelta delle famiglie e degli studenti.

– Art. 3 punto 1 lettera h Nell’erogazione del servizio scolastico nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche

Decidere di quale documento dotare i propri figli è una scelta che ha a che fare direttamente con l’esercizio dell’orientamento politico della famiglia, stabilire che gli studenti non in possesso o non dotati di tessera sanitaria debbano recarsi dai collaboratori del Dirigente per ottenere il proprio riconoscimento, è una condotta discriminatoria.

– Art. 4 lettera g informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento responsabili alla vita dell’istituzione da parte di tutta la comunità

La comunicazione in cui si informa la comunità scolastica del cambio di requisiti per l’ingresso in Istituto dal giorno 03/06/2024 è pervenuta alle ore 18.00 del giorno 31/05/2024 senza che le famiglie, gli studenti, il corpo docente e il personale ata ne fossero stati informati, senza la presenza di una delibera da parte del Consiglio dell’Istituzione e in netto contrasto con tutti i propri regolamenti.

Nella Carta dei Servizi Scolastici approvata con la delibera n. 6/2021 del 15.06.2021, si legge in premessa La Carta dei Servizi è il documento che stabilisce e sancisce i principi e le regole fondamentali dell’Istituzione scolastica in relazione ai servizi forniti secondo criteri di trasparenza e qualità. Questo documento si ispira agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Ricordo che in nessuna parte dei tre articoli citati si parla di accesso alla scuola condizionato da presentazione di documenti di identificazione personale o identificazione da parte dei Collaboratori del Dirigente.

Al punto 2 la Carta dei Servizi pubblicata sul sito dell’Istituto pone l’accento sui principi di uguaglianza, imparzialità ed equità che vengono meno nel momento in cui si considera che ad alcuni studenti è stato fornito il badge di riconoscimento, consentendo loro l’accesso alla struttura, mentre ad altri no.

Al punto 5 si parla dei servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell’istituzione ed in particolare si legge che l’edificio scolastico è aperto al mattino a partire dalle ore 7.00 per il personale, a partire dalle 7.30 per studentesse e studenti. La chiusura è determinata dalle esigenze del servizio scolastico. L’Istituto è dotato di spazi comuni a disposizione delle studentesse e degli studenti: laboratori tecnico – scientifici relativi ai diversi indirizzi, palestre, biblioteche, mensa e cortile. Le palestre e i laboratori vengono utilizzati dalle classi accompagnate dal docente in servizio e nel rispetto dei relativi

regolamenti di sicurezza. L’accesso alle biblioteche può avvenire anche autonomamente da parte delle studentesse e degli studenti: in orario scolastico è possibile accedere allo spazio su autorizzazione del docente dell’ora, in orario extrascolastico l’accesso è libero.

Preciso che per essere alunni di una scuola il requisito è l’iscrizione alla stessa, pertanto l’accesso deve essere garantito a tutti gli studenti iscritti.

2) Disparità di trattamento fra chi è in possesso di Tessera Sanitaria o CIE, badge consegnato negli scorsi anni (ma non agli studenti delle attuali prime) e chi non è in possesso di detti documenti. Se, come si legge nel Regolamento di Istituto il documento di riconoscimento degli studenti è il badge, non è chiaro il perché agli studenti delle attuali classi prime non sia stato fornito. Sempre nel Regolamento di Istituto, alla voce “Orario” si legge che è fatto obbligo di rispettare l’orario di inizio dell’attività scolastica. L’ora di uscita dipende dall’orario della classe e dal tempo scuola scelto al momento dell’iscrizione.

Il mancato rispetto degli orari prestabiliti d’ingresso e di uscita richiede una motivata giustificazione ed è quindi probabile che gli studenti non in possesso di badge, tessera sanitaria o CIE vedano ridotta la propria offerta didattica poiché perderanno l’inizio delle lezioni essendo costretti a farsi identificare dai Collaboratori del Dirigente, con un’ovvia ricaduta circa il proprio rendimento scolastico. Oltre a tutto questo, poi, si sottolinea l’esposizione di studenti anche minorenni al giudizio del gruppo dei pari, che verranno immediatamente a conoscenza del fatto che i compagni debbano ricorrere ad altro metodo di riconoscimento perché, per varie ragioni, le proprie famiglie possono avere optato per altri sistemi di riconoscimento, essendo il documento di identità, per esempio, un documento non obbligatorio per entrare in una scuola e lo stesso dicasi per la tessera sanitaria.

3) Modalità di identificazione degli studenti

La Carta di Identità è un documento di identificazione il cui utilizzo, richiesta di esibizione e copia sono tassativamente riservati alle categorie specificatamente previste dalla legge. Inoltre come ha precisato il Garante nella “Newsletter n° 267 del 25 novembre 2005 “ le richieste di esibizione ed utilizzo della Carta di Identità quale mezzo di identificazione dell’interessato devono rispettare il principio di pertinenza e proporzionalità. Sul punto si è espresso il Garante privacy che ha stabilito che i documenti vanno chiesti solamente quando strettamente necessario, e cioè quando non è possibile procedere all’identificazione per conoscenza diretta o per dati già acquisiti dall’istituto in passato.

I Titolari, pertanto, devono evitare richieste eccessive di dati e per identificare l’interessato devono basarsi primariamente su altre modalità ed elementi di valutazione quali:

– la conoscenza personale

– atti o documenti acquisiti in precedenza

L’esibizione, la produzione (anche in via telematica) la conservazione, di una copia del documento di riconoscimento o l’eventuale annotazione dei suoi estremi, devono considerarsi modalità residuali per l’identificazione dell’interessato, che devono essere valutate caso per caso ed esercitate esclusivamente dai soggetti autorizzati dalla legge.

In vista dei futuri scenari tecnologici, risulta perciò importante che ognuno di noi presti maggiore attenzione all’utilizzo, comunicazione ed eventuale diffusione dei propri dati di identificazione personale. Un uso indiscriminato o non regolamentato dei propri dati personali, infatti può generare gravi rischi di perdita del controllo delle proprie informazioni personali, che possono causare ingenti danni patrimoniali oppure problemi di illeciti penali dovuti alla simulazione informatizzata dell’identità personale di un individuo.

Tutto ciò premesso, procedo quindi a richiedere tramite F.O.I.A. (richiesta di accesso agli atti)

a) Caratteristiche dei lettori ottici citati nella circolare del Dirigente (conformità, ecc)

b) Conferma della trasmissione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali alle famiglie degli studenti, nella quale si evinca chiaramente chi è il titolare del trattamento, le finalità dello stesso e le indicazioni per l’interessato di opporsi

c) Piattaforma utilizzata per il riconoscimento e database ai quali accede il lettore per operare il riconoscimento

d) Eventuale conservazione dei dati raccolti

e) Crittografia

f) Eventuale transito di altri dati

Preciso che il termine per fornire una risposta alla richiesta di accesso agli atti è fissato in 30 giorni dalla data di ricezione della presente. Infine

DIFFIDO

il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe Rizza a procedere con detto sistema di controllo e identificazione verso gli studenti dell’Istituto “Buonarroti” di Trento sino ad acquisizione e trasmissione del parere del Garante per la Protezione dei dati Personali.

Osservo che secondo il parere dei nostri associati, che sono anche genitori di studenti dell’ITT “Buonarroti”, la soluzione per porre un argine ai fenomeni di furto all’interno della scuola è avere una portineria sempre coperta da personale addetto alla verifica degli ingressi di persone esterne e non procedere ad una denaturalizzazione del proprio senso di appartenenza alla comunità scolastica che evoca i tempi bui in cui per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico occorreva dimostrare di essere o non essere appartenenti ad una certa categoria.

per il Consiglio Direttivo

dell’Associazione UniAMOci Trentino APS

Allegati:

– Avviso trasmesso alle famiglie degli studenti

– Regolamento di Istituto dell’ITT “Buonarroti”

– Statuto e Atto Costitutivo dell’Associazione

Il Presidente Laura Tondini