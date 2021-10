CIA (FDI – TRENTINO) * SINDACATI A ROMA: « LANDINI E COMPAGNI DI MERENDA SI SONO ARROGÀTI IL TITOLO DI “CUSTODI DIFENSORI DELLA DEMOCRAZIA“, MA LA LORO È FATTA DA MENZOGNE » 

Ieri in piazza San Giovanni a Roma, in quella che è stata raccontata come una “manifestazione di tutti”, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini ed i suoi compagni di merenda si sono arrogati il titolo di “custodi difensori della democrazia“.

Ovviamente quella intesa e interpretata da loro, quella fatta di intrighi e menzogne, dove muore la libertà sotto scroscianti applausi e si porta la gente dove si vuole sotto un’unica bandiera.

*

Claudio Cia

Capogruppo Fdi

