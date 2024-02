FUTURI COMUNI * COMPITI A CASA: « L’INVITO DELL’ASSESSORE PAT NON È UNA MINACCIA ALL’AUTONOMIA SCOLASTICA, MA OPPORTUNITÀ PER RIFLESSIONI »

13.13 - venerdì 2 febbraio 2024

“Compiti durante le vacanze. Spazio al confronto”. In relazione alla recente nota diffusa dall’assessore Francesca Gerosa, riguardante il diritto alla disconnessione e la proposta di evitare l’assegnazione di compiti durante le vacanze di Carnevale, desideriamo esprimere il nostro punto di vista, improntato su un atteggiamento di apertura e dialogo.

Riconosciamo e condividiamo l’importanza dei temi sollevati dall’Assessore Gerosa, ritenendo che il diritto alla disconnessione sia un principio fondamentale per garantire il benessere degli studenti e delle loro famiglie, soprattutto in un periodo così significativo dell’anno che dovrebbe essere dedicato al riposo, al gioco e al tempo libero.

Non vediamo l’invito dell’Assessore come una minaccia all’autonomia scolastica, ma piuttosto come un’opportunità per avviare una riflessione collettiva sulla questione dei compiti a casa. Questo momento rappresenta un’occasione per ponderare sugli equilibri tra tempo scolastico e tempo libero degli studenti, considerando l’importanza di promuovere un approccio educativo che tenga conto della loro salute mentale e fisica.

Crediamo fermamente che sia necessario un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate – istituzioni scolastiche, famiglie, studenti e autorità educative – per valutare con attenzione e in modo critico l’effettiva necessità e l’impatto dei compiti a casa durante le vacanze. L’obiettivo dovrebbe essere quello di trovare un equilibrio che rispetti l’esigenza di continuare il percorso educativo degli studenti senza sovraccaricarli, promuovendo al contempo il loro diritto al riposo e al tempo libero.

In questo contesto, Futuri Comuni si impegna a sostenere iniziative che favoriscano il benessere degli studenti e l’equilibrio tra impegno scolastico e vita personale, auspicando che la riflessione sollecitata dall’Assessore Gerosa possa tradursi in azioni concrete a beneficio della comunità scolastica tutta. Invitiamo tutti gli attori coinvolti a partecipare a questo dialogo aperto, con l’obiettivo comune di promuovere un’educazione che sia veramente inclusiva, equilibrata e attenta alle esigenze di ogni studente.

FUTURI COMUNI