“BE.EVENT“ * EVENTI AZIENDALI: SPECCHER, « LA NOSTRA SFIDA È RIVOLUZIONARE IL PANORAMA DEI BUSINESS EVENTS, OFFRIAMO UN LIVELLO DI ATTENZIONE TAGLIATO ‘SU MISURA’ »

12.13 - venerdì 2 febbraio 2024

“C’è un Trentino che corre e guarda al futuro”. E’ stato questo l’obiettivo che ha mosso Be.event, nuova realtà imprenditoriale in Trentino nel mondo della promozione e dell’organizzazione degli eventi aziendali, nel presentare Be.Connect, una serata di networking per mettere insieme imprenditori, rappresentanze delle categorie economiche, istituzioni. Un centinaio i partecipanti all’evento, organizzato presso lo showroom della concessionaria Autoindustriale Mercedes-Benz di Ravina.

Tra i partecipanti anche il sindaco di Trento, Franco Ianeselli; il vicepresidente di Confcommercio, Massimo Piffer; il vicepresidente di Confesercenti, Massimiliano Peterlana. Sul palco i soci fondatori di Be.event: Enzo di Gregorio, Andrea Speccher, Cristian Verdes. Be.event ha voluto presentarsi con l’entusiasmo di una realtà giovane e dinamica, ma già forte di esperienza, evidenziando che: “In un panorama di forte difficoltà economica, la nascita di una nuova impresa è una bella notizia e le buone notizie è bello condividerle. Fare impresa oggi è difficile come lo è sempre stato, anche se in modo diverso.

Con questa serata, e con le prossime che verranno, è nostra intenzione stimolare il tessuto economico trentino a fare networking in chiave positiva e innovativa”. L’evento Be.connect si è articolato in diversi momenti, offrendo punti di vista diversi: di entertainment con Lucio Gardin che, con il suo “Funny Manager” nei panni di un docente di un’università tedesca, ha condiviso in modo goliardico strumenti utili ai manager di oggi e domani, evidenziando l’importanza del management con ironia; di infotainment con Leonardo Frontani, formatore specializzato nell’outdoor training e facilitatore, che ha proposto un’attività formativa con l’interazione degli ospiti per riflettere sul ruolo di leadership e decision maker. A condurre Enzo Passaro, consulente e docente.

Nata dalla collaborazione tra EDG Spettacoli, Impulso, Rosso Eventi, tre società trentine attive nel campo degli eventi, ciascuna con un background distintivo e competenze complementari, Be.event ha rotto gli schemi fin dall’inizio della serata offrendo una riflessione sulla comunicazione, sulla programmazione marketing, su una proposta diversa di networking. “Ci poniamo l’ambiziosa sfida di rivoluzionare il panorama dei business events, proponendoci come interlocutore unico ‘chiavi in mano’, offrendo un livello di attenzione tagliato ‘su misura’ – ha detto Andrea Speccher – Non importa che l’evento aziendale o la convention siano grandi o piccoli; tutto deve essere curato nel dettaglio”.

“Il lavoro di Be.event – ha aggiunto Enzo Di Gregorio – è rivolto alle grandi, medie e piccole imprese. Molte aziende di dimensioni più contenute spesso non dispongono delle risorse interne necessarie per organizzare eventi di media e grande portata, trovandosi di fronte a vincoli temporali e logistiche significative. Allo stesso tempo, l’opzione di affidarsi a grandi realtà, spesso extraterritoriali, può comportare sfide e difficoltà nell’incontro di esigenze specifiche. Con Be.event vogliamo offrire soluzioni complete e personalizzate”.

“Abbiamo dato vita a Be.event per colmare un vuoto – ha puntualizzato Cristian Verdes – Organizzare eventi è molto complesso, ci vogliono professionalità, competenza, managerialità. Bisogna saper cogliere l’idea e trasformarla in un’esperienza. Un evento aziendale racconta una storia d’impresa, può essere un traguardo o una tappa da celebrare, non può avere format preconfezionati, va sempre ideato su misura. Nel mezzo c’è di tutto: logistica, direzione artistica, organizzazione tecnica, imprevisti, allestimenti, catering, norme e burocrazia che cambiano continuamente. Unendo le nostre aziende ci possiamo occupare di tutto. Siamo quello che sono i wedding planner per i matrimoni”.