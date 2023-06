UIL – UNIONE ITALIANA LAVORO / ROMA * SCOMPARSA BERLUSCONI: BOMBARDIERI, « UN INNOVATORE, NELLA LUNGA VITA DI IMPRENDITORE HA COSTRUITO OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI »

18.12 - lunedì 12 giugno 2023

Bombardieri: Con la scomparsa di Silvio Berlusconi si chiude un’epoca, che lo ha visto assoluto protagonista sul piano mediatico, economico e politico. Un’Italia storicamente spaccata a metà sul suo giudizio, oggi, non può non riconoscergli unanimemente un carisma significativo e una personalità molto forte. Un innovatore che è stato in grado di anticipare alcuni scenari e che, nella lunga vita di imprenditore, ha costruito numerose opportunità occupazionali. Indubbiamente, si spegne un uomo che ha saputo «farsi rincorrere» e che ha caratterizzato gli ultimi decenni del nostro Paese.

Il cordoglio mio personale e della UIL alla sua comunità politica e alla sua famiglia.

*

PierPaolo Bombardieri