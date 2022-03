RAI STORIA * « OMAGGIO A MARIA ROMANA DE GASPERI, LA SUA INTERVISTA A ”L’ITALIA DELLA REPUBBLICA” (GIOVEDÌ 31 MARZO ALLE 18.30) »

17.46 - mercoledì 30 marzo 2022

Per rendere omaggio a Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide, scomparsa oggi, Rai Cultura propone una puntata della serie “L’Italia della Repubblica”, in onda giovedì 31 marzo alle 18.30 su Rai Storia.

Nella puntata, dedicata all’Italia di De Gasperi, la figlia Maria Romana – confidente, compagna di viaggio e custode della memoria del padre – intervistata nel “faccia a faccia” con Michele Astori ricordava l’indole autorevole e lo spirito paterno del leader democristiano, un “cattolico che non era clericale”. Uno spirito racchiuso nelle parole pronunciate prima del discorso di Parigi del 10 agosto 1946, in cui Alcide De Gasperi si presentò da sconfitto all’uditorio delle potenze vincitrici ed esordì col celebre incipit: “Signori delegati, prendo la parola in questo consesso mondiale e sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me”.

Nella puntata, obiettivo anche sul viaggio di De Gasperi che nel gennaio 1947 consacrò i rapporti tra Stati Uniti e Italia. “Non sapevamo niente di questa America – ricordava Maria Romana De Gasperi – e restammo stupiti dal loro modo di fare. Ma alla fine mio padre ottenne quel che voleva, un prestito importante, e forse solo in quel momento pensò ce l’avevamo fatta”. E, commossa, aveva concluso: “Mio padre è stato la mia vita”.