CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA * “ AL DESNUDO ”: « UN VIAGGIO NEL PROCESSO CREATIVO DEL DUETTO, A TRENTO IN PIAZZA CESARE BATTISTI SABATO 28 AGOSTO ORE 21.30 »

L’ultimo appuntamento di danza della rassegna Teatro Capovolto ideata e organizzata dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara è in programma sabato 28 agosto (Piazza Battisti h. 21.30). Attesa a Trento Metamorphosis Dance, compagnia spagnola recentemente apprezzata anche alla Biennale Danza di Venezia diretta da Iratxe Ansa e Igor Bacovich. In scena il loro più recente lavoro, il duetto Al Desnudo, nel quale mostrano al pubblico i pilastri su cui si sostiene il processo creativo del duo con l’ausilio scenico dell’artista visivo Danilo Moroni.

Lo spettacolo Al Desnudo è inserito all’interno della proposta di inDanza.21 del Centro, curata dal m° Renato Zanella, e sarà inoltre presentato a Riva del Garda l’1 settembre (nel Cortile della Rocca, h. 21).

La basca Iratxe Ansa e l’italiano, di origine slava, Igor Bacovich sono una coppia d’arte e di vita. Iratxe e Igor si sono conosciuti nei Paesi Bassi. Lei danzatrice al Nederlands Dans Theater, compagnia che ha raggiunto dopo gli studi alla John Cranko Schule di Stoccarda e molte esperienze in Europa in prestigiosissime compagnie; lui interprete, tra gli altri, di Krisztina de Châtel e Nanine Linning dopo la formazione all’Accademia Nazionale di Danza di Roma e all’Università CODARTS di Rotterdam. Insieme guidano, creano e danzano per Metamorphosis Dance, compagnia che hanno fondato in Spagna pochi anni fa dove le loro esperienze trovano un’idilliaca sintesi e il processo coreografico risulta più importante del fare tout court.

Portavoci di un linguaggio rigoroso, estremamente fisico, astratto eppure lirico, Iratxe e Igor nel loro più recente duetto Al desnudo (Nudo), che ha debuttato ai Teatros del Canal di Madrid nel 2020, oscillano nell’intensità del movimento svelando i loro ‘corpi artistici’. Un laboratorio dinamico – come amano definirlo – che prende le mosse da un classico duetto per poi crescere in un processo di decostruzione che mette in mostra (‘a nudo’ potremmo dire) trama e meccanismi della creazione. La sensualità dell’inizio sul Concerto n. 2 per violino di Philip Glass lascia il posto via via a una danza più esplicita e fisica sulle musiche di Johan Wieslander. Le luci e le immagini pensate dall’artista Danilo Moroni avvolgono i corpi in suggestive atmosfere: si passa dalla riproduzione di un set fotografico a cornici installative al neon fino alle proiezioni e alla ripresa diretta video dei volti e della danza. Nella performance anche la voce fuori campo di Aia Kruse Goenaga, che interpreta i testi di Ansa e Bacovich.

“Al Desnudo – dichiara Iratxe – riunisce tutto ciò che ci interessa: arte, fashion, cura dell’allestimento, immagini… Quello che mostriamo è molto esplicito, vero, fisico. Siamo puri e semplici, tutto deve concentrarsi sulla danza. Sul palco diamo tutto. Perché crediamo che la ricerca non debba mai finire. La nostra passione ci spinge sempre a cercare un miglioramento. Essendo esigenti, non sappiamo né possiamo lavorare in altro modo”.

