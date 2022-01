CONSIGLIO REGIONALE TN-AA-SÜDTIROL * INCONTRI ISTITUZIONALI – ROMA: « IL PRESIDENTE NOGGLER IN VISITA ALL’AMBASCIATORE AUSTRIACO KICKERT »

12:30 - 27/01/2022

Visita di Noggler all’ambasciatore austriaco a Roma. Comunicati stampa Consiglio regionale -Il presidente del Consiglio regionale Josef Noggler dall‘ambasciatore Jan Kickert: colloquio sull’elezione presidenziale, i rapporti tra Italia e Austria e gli sviluppi politici in entrambi i Paesi.

Il presidente del Consiglio regionale Josef Noggler ha approfittato del tempo a disposizione prima della nuova votazione per il Presidente della Repubblica per fare una visita di cortesia all’ambasciatore della Repubblica austriaca a Roma, Jan Kickert.

Temi del cordiale colloquio nella sede dell’Ambasciata sono stati la situazione politica in Italia, in Austria e in Trentino-Alto Adige, nonché l’elezione presidenziale in corso. “Quale rappresentante di un’Autonomia garantita da due Stati, mi auguro che anche il nuovo Capo dello Stato italiano curi buoni rapporti con il Presidente federale austriaco”, così Noggler.