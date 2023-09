CENTO PER CENTO ANIMALISTI * CASTELLER: « OGGI CI SIAMO INCATENATI, FUGATTI NON VUOLE CAMBIARE LINEA SULLA “GESTIONE” DEGLI ANIMALI »

Fugatti non vuole capir ragione e cambiare linea sulla “gestione” degli Animali Liberi. Che non hanno nessun bisogno di essere “gestiti”, ma solo di esser lasciati in pace.

In effetti, per lui far marcia indietro significa ammettere il totale fallimento della propria politica, soprattutto per quanto riguarda Orsi e Lupi. Si è reso impopolare per milioni di persone, ma evidentemente gli basta la solidarietà di Salvini.

Intanto alcuni Orsi innocenti sono ancora detenuti nel lager del Casteller e altrove, e Fugatti non vuol saperne di permetterne il trasferimento, come proposto da LAV. A questo punto non è solo sadismo, ma ignoranza e ottusità. Chiediamo le dimissioni di Fugatti e la liberazione di tutti gli Orsi!