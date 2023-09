LEGA – TRENTINO * ELEZIONI PROVINCIALI: « 100 PERSONE PER CENARE CON GIORGETTI E FUGATTI A TRENTO, TRA MILITANTI E SIMPATIZZANTI »

14.41 - lunedì 25 settembre 2023

Lega: oltre 100 persone per cenare con Giorgetti e Fugatti a Trento. È stata un grande successo la cena organizzata dalla Lega Trentino in occasione della visita a Trento del ministro Giancarlo Giorgetti. Oltre 100 persone tra militanti e simpatizzanti del Carroccio, ma anche semplici cittadini, hanno affollato domenica sera la sala al secondo piano della Forst in città per avere l’occasione di vedere da vicino il ministro e potersi fare un selfie con lui.

Alla cena tra gli altri erano presenti il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, gli assessori Mirko Bisesti, Giulia Zanotelli e Stefania Segnana, i consiglieri provinciali leghisti, il commissario del partito Diego Binelli e le parlamentari Vanessa Cattoi ed Elena Testor. Dall’Alto Adige sono arrivati anche il Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano Giuliano Vettorato e il sindaco di Laives Christian Bianchi.