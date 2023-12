SPINELLI (LISTA FUGATTI PRESIDENTE) * CONSIGLIO PAT: « SODDISFAZIONE PER ELEZIONE SOINI A PRESIDENZA, CONFERMATA LA NOSTRA GRANDE CENTRALITÀ »

13.13 - mercoledì 13 dicembre 2023

CONSIGLIO TRENTO, SPINELLI: “GRANDE SODDISFAZIONE PER ELEZIONE SOINI A PRESIDENZA, CONFERMATA GRANDE CENTRALITÀ E FORZA PROPULSIVA LISTA FUGATTI”.

“Non conta solo un singolo, conta la squadra. Esprimo perciò grande soddisfazione per l’elezione dell’amico Claudio Soini a Presidente del Consiglio provinciale trentino. Claudio ha creduto fin da subito, con entusiasmo e costante impegno, alla nascita della Lista Fugatti Presidente, e parte del merito del grande successo elettorale ottenuto è certamente suo, così come delle altre candidate e candidati. Con questa importante elezione, si conferma la grande centralità e la forza propulsiva anche in chiave futura del nostro schieramento, forza che adesso sarà rappresentata anche al prestigioso vertice della massima espressione consiliare.

Per noi oggi è il definitivo inizio di un lungo percorso all’insegna della stabilità e della competenza. Ringrazio il Presidente Fugatti e tutti i partner di coalizione per la fiducia e l’ulteriore apertura di credito riservateci”.

Lo dichiara Achille Spinelli, Segretario della Lista Fugatti Presidente ed Assessore provinciale.