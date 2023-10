CENTO PER CENTO ANIMALISTI * AQUILA VAIA (TRENTINO) – « BLITZ IN TARDA MATTINATA, LA NOSTRA SCRITTA SOTTO LA SCULTURA »

12.39 - mercoledì 18 ottobre 2023

È senza dubbio suggestiva la scultura realizzata con tronchi d’albero a Marcesina, nel comune di Grigno, in Trentino. Rappresenta una grande Aquila. Lo stesso scultore ha realizzato, sempre in territorio Trentino, un Cervo e un Lupo. Ma è grottesco che vengano celebrati con sculture questi Animali, mentre vengono uccisi quelli veri.

Il Trentino cerca di rifarsi un’immagine, compromessa dalle politiche degli amministratori locali e dalle azioni di molti suoi abitanti. L’economia regionale ne sta soffrendo. Ma ci vuol altro per riacquistare la fiducia e la simpatia perdute: è necessario un radicale cambiamento della attuale politica di odio e persecuzione verso gli Animali Liberi.

L’arte, come lo sport, non sono slegati da quello che succede nella vita di ogni giorno: questo è un concetto che ribadiamo spesso. Nostri militanti hanno posizionato con dei sassi (per non danneggiare l’opera d’arte) sul terreno dell’Aquila Vaia di Marcesina uno striscione : ” L’ARTE NON CANCELLA L’ODORE… ANIMALI LIBERI!”

La lotta vs le politiche di sterminio degli Animali in Trentino, non si fermerà.