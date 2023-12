CASSA DI TRENTO * QUADRO “CONCILIO DI TRENTO”: « LA NOSTRA OPERA IN PRESTITO AL MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO, IN PIAZZA DUOMO »

14.31 - mercoledì 6 dicembre 2023

Prestito di un’opera d’arte di Cassa di Trento-Credito Cooperativo Italiano al Museo Diocesano Tridentino. Lunedì 11 dicembre ore 17.00. Sala del concilio. Museo Diocesano Tridentino Trento – Piazza del Duomo, 18.

Prestito di un’opera d’arte di Cassa di Trento-Credito Cooperativo Italiano al Museo Diocesano Tridentino. La collaborazione fra il Museo e Cassa di Trento è cominciata durante la primavera 2022 ed ha permesso l’apertura dei nuovi spazi del Museo Diocesano Tridentino al piano terra, spazi che hanno ospitato l’allestimento sull’Immagine di Trento dal XVI al XX secolo, inaugurato a maggio 2022. Considerati l’eccezionale interesse per l’esposizione e le richieste dei visitatori, si è deciso di realizzare una pubblicazione che riprendesse il progetto scientifico alla base della sezione espositiva, con uno spirito divulgativo. Cassa di Trento si è dimostrata disponibile a collaborare con il Museo Diocesano anche in questo progetto, in particolar modo sostenendo la produzione del libro.

Lunedì 11 dicembre 2023 la preziosa collaborazione prosegue con l’importante concessione di un’opera d’arte in comodato temporaneo al Museo Diocesano Tridentino da parte di Cassa di Trento: l’opera venne realizzata da un ignoto artista di scuola veneta nella prima metà del XVII secolo e rappresenta una immaginaria seduta del concilio di Trento. Fu acquistata dalla banca nel 2017 allo scopo di arricchire il proprio patrimonio artistico e di restituire alla città una preziosa testimonianza storica ed artistica di uno degli eventi più rilevanti e qualificanti della sua storia. Un anno dopo, nel novembre 2018, venne presentato al pubblico il libro Il Concilio ritrovato: un antico dipinto racconta la storia del concilio di Trento, curato da Roberto Pancheri, storico dell’arte, ed edito da Cassa di Trento. Il volume, riccamente illustrato, ricostruisce nel dettaglio la vicenda dell’antico dipinto, precedentemente noto solo grazie ad una serie di fotografie in bianco e nero conservate nell’archivio del Museo Diocesano Tridentino.

L'importante opera d'arte arricchirà temporaneamente la sezione espositiva del Museo dedicata al concilio di Trento entrando a far parte delle preziose testimonianze iconografiche che ne raccontano la storia.