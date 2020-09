PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * MANUTENZIONE: « CONSEGNATI I LAVORI PER IL VIADOTTO VALSURA LUNGO LA CARREGGIATA SUD DELLA MEBO, NEL COMUNE DI LANA »

Viadotto sulla MeBo a Lana, consegnati i lavori per il risanamento. Lavori di manutenzione straordinaria per 577 mila euro sul viadotto che si trova nel Comune di Lana.

Consegnati oggi i lavori per il risanamento del viadotto Valsura lungo la carreggiata sud della MeBo nel Comune di Lana. Il ponte di circa 380 metri ha mostrato negli ultimi anni visibili danni che lo hanno portato ad entrare nella lista di priorità delle infrastrutture della Provincia.

“Grazie alla collaborazione tra i settori dell’amministrazione interessati – afferma l’assessore alla mobilità – riusciamo a fare un altro importante passo per arrivare al risanamento del ponte, un importante investimento per il futuro dell’infrastruttura”. “La ristrutturazione del ponte – aggiunge il direttore di ripartizione Valentino Pagani – avviene per prevenire rischi di compromissione della sua stabilità”. L’intervento consiste principalmente nella sostituzione dei 12 giunti di dilatazione e nel rinnovo completo dell’impermeabilizzazione della soletta e dei cordoli. L’importo complessivo dell’intervento è di poco meno di 577 mila euro e la durata dei lavori sarà di 60 giorni, durante i quali la carreggiata sud, nel tratto interessato dai lavori, rimarrà chiusa ed il traffico sarà deviato sulla carreggiata nord. L’intervento è seguito dal Servizio Ponti della Ripartizione 10 – Infrastrutture”